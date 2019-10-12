Bağcılar'da binanın çatısı alev alev yandı (1)

BAĞCILAR'da bulunan binanın çatısı alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yoğun dumanın çıktığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatıda hasar oluştu.

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