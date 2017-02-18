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Bağcılar'da 15 bine yakın öğrenciye işitme tarama testi yapılıyor

İSTANBUL,() Bağcılar’daki okullarda gerçekleştirilen “İşitme Taraması’’ düzenlenen programla başladı. Program kapsamında Bağcılar Toplum Sağlığı Merkezi 2016-2017 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar İlkokul 1.sınıflarda...

Bağcılar'da 15 bine yakın öğrenciye işitme tarama testi yapılıyor


İSTANBUL,() Bağcılar’daki okullarda gerçekleştirilen “İşitme Taraması’’ düzenlenen programla başladı. Program kapsamında Bağcılar Toplum Sağlığı Merkezi 2016-2017 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar İlkokul 1.sınıflarda eğitim gören 14 bin 800 öğrenciye işitme tarama testi yapacak.

“HASTANELERDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞUYORDU”
Programda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı 10-15 yıl öncesine kadar hastaneye başvuranlara SSK’ lı veya Bağkur'lu olup olmadığının sorulduğunu hatırlattı.Çağırıcı: “Günümüzde hastanelerimiz teknolojik yeniliklere kavuştu. İnsanlarımız artık evde sağlık hizmeti alıyor. Aile hekimi uygulamasında çoğu ülkeye göre doktor başına düşen hasta sayısında da çok iyi durumdayız” diye konuştu. İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Abdullah Emre Güner ise program kapsamında 15 bine yakın öğrencinin taramasının yapılmasının önemli olduğuna dikkat çekti.
ÇOCUKLARA İŞİTME TARAMA TESTİ YAPILDI
Daha sonra sınıflar ziyaret edilerek, öğrencilere temizlik seti ve Sağlıklı Çocuk adlı dergi dağıtıldı. Okul Kütüphanesi’nde yapılan işitme tarama testi işlemi izlendi.Anafartalar İlkokulu’ndaki programa Bağcılar Kaymakamı Orhan Çiftçi, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Hülya Zengin Tiryaki, İlçe Sağlık Müdürü Arzu Aydınlı ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Fahrettin Yıldız’ın yanı sıra öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

(FOTOĞRAF)
 

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