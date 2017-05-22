Bağcılar Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde mezuniyet sevinci

Ezgi ÇAPA-Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL, ()-BAĞCILAR Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında 30'u anestezi teknisyeni, 62'si acil tıp teknisyeni, 152'si hemşire 244 öğrenciyi mezun etti. Bağcılar Evren Mahallesi'nde bulunan okulda düzenlenen törene Aydın Doğan Vakfı(ADV) Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Öğrencilerin kep giydiği törende aileler de en az öğrenciler kadar heyecanlıydı. Okul bahçesini dolduran veliler, çocuklarının bu gününü cep telefonu ve kameralarıyla kaydetti.

“EĞİTİM ALANINDA BUGÜNE KADAR 1,5 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE ULAŞTIK"

Mezuniyet töreninde konuşan ADV Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, “Aydın Doğan Vakfı 1996 yılından bu yana eğitim için çalışıyor. Kurucumuz ve Onursal Başkanımız Sayın Aydın Doğan 'Evrensel boyutta gelişmişliğe, barışa ve demokrasiye ve barışa ulaşmanın tek yolu eğitim' diye yola çıkmış ve o günden bu güne en büyük çalışma alanımız eğitim olmuştur. Bugüne kadar 1,5 milyondan fazla kişiye ulaştık, daha da yolumuz çok uzun. Bunun bilincindeyiz" dedi.

Eğitim kalitesinin gelişmesi için devlet, özel sektör, sivil toplum, bireyler, ailelerin birlikte ve birbirine destek olarak çalışması gerektiğini vurgulayan Fetvacı, “Bugün G-20'de olan Türkiye eğitim alanında da örnek ülke durumuna gelmek zorundadır. Ancak nitelikli insan gücümüz ile yarınlarımızı garanti altına alabiliriz. Ancak nitelikli insan gücü ile dünyada saygın bir yerimiz olacaktır" diye konuştu. Konuşmasının ardından ADV Yürütme Kurulu Başkanı Fetvacı'ya, Bağcılar Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İncigül Ulaş tarafından plaket takdim edildi.

“2 YIL İÇERİSİNDE BAĞCILAR'A 26 OKUL ARAZİSİNİ KAZANDIRDIK"

Törende katılan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise mezun olan öğrencileri tebrik ederek, “Rabbim her birinizi önümüzdeki yıl üniversiteli olarak karşımıza çıkarsın" temennisinde bulundu. Bağcılar ilçesinde eğitim alanında yapılan yatırımlara değinen Çağırıcı, “Bağcılar Belediyesi olarak yapmış olduğumuz çalışmaların içerisinde, bu okul hayırsever ile belediye arasında yapılan işbirliğinin, dayanışmanın en güzel örneğidir. Bağcılar'da arazi bulmak mümkün değil, ancak büyük bir atılım gerçekleştirdik. Son iki yıl içerisinde Bağcılar'a 26 okul arazisini kazandırdık. Bu Türkiye için bir rekordur. Şu anda 13 okulun inşaatı bitti, 13'ünün ise devam ediyor" şeklinde konuştu.

HEP BİR AĞIZDAN MESLEK YEMİNİ ETTİLER

Konuşmaların ardından, okul birincisi Hazal Öztürk, ikinci Zeynep Masmas ve üçüncü Funda Dinç'e diploma ve hediyeleri verildi. Okul birincisi Hazal Öztürk okul yaş kütüğüne plaket çaktı. Okul birincisine dizüstü bilgisayar, ikinci ve üçüncüye ise tablet bilgisayar hediye edildi. Bayrak ve flama devir-teslim töreninin ardından, öğretmenlerinin elinden diplomalarını alan öğrenciler hep bir ağızdan meslek yemini etti. Kep atarak mezun olan öğrenciler, müzik eşliğinde gönüllerince eğlenerek mezuniyetin tadını çıkardı.

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