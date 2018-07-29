Bağ bozumunda renkli görüntüler

MUĞLA'nın Datça ilçesinde gerçekleştirilen bağ bozumu şenliğinde, müzik eşliğinde fıçıların içine giren genç kızlar dans edip eğlenirken, aynı zamanda ayaklarıyla üzüm ezmenin keyfini yaşadı. Hayatlarında ilk kez bir bağ bozumuna katılanlar ise gönüllerince eğlendi.

Ankaralı çift Hasan İşleyici (65) ve eşi Meltem İşleyici (55) tarafından 7 yıl önce 46 dönümlük bir arazide kurulan üzüm bağları, görkemli bir bağ bozumu şenliğine ev sahipliği yaptı. Datça- Marmaris karayolunun 10'uncu kilometresindeki Kızlan bölgesinde tarihi yel değirmenlerinden esinlenerek yapılan bağ evinde, 2011 yılından bu yana Merlot, Shrah (Şiraz) ve Cabernet Sauvignon başta olmak üzere 20'ye yakın üzüm türü yetiştiriciliği yapılıyor. Bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen ve gün ışımadan başlayan bağ bozumu şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Hayatlarında ilk kez bir bağ bozumuna katılan yüzlerce kişi, sabah erken saatlerden itibaren bağlara girip, üzüm topladı. Hava ısınıncaya kadar 3 saat içerisinde kasalar dolusu üzüm toplayan gönüllüler, sabah kahvaltısında yorgunluk atıp gönüllerince eğlendi. Şenlik, toplanan üzümlerin eskiden olduğu gibi, genç kızların ayaklarıyla ezmesiyle sona erdi. Müzik eşliğinde fıçıların içine giren genç kızlar, dans edip eğlenirken aynı zamanda ayaklarıyla üzüm ezmenin keyfini yaşadı.

BAĞBOZUMU OLMAZSA OLMAZ

Datça Bağ'ın kurucusu Hasan İşleyici, bağ bozumu şenliklerinin, bağcılığın en önemli aktivitelerinden biri olduğunu belirterek, "Böyle bir günü dostlarımızla paylaşıp, güzelliklere güzellikler katmak istiyoruz. Bu yıl bağbozumunu, 3 hafta önceye almak zorunda kaldık. Havaların sıcak geçmesi, üzümlerin erken olgunlaşmasına yol açtı. Dostlarımız üzümleri topluyor, ardından güzel bir kahvaltı yapıyor sonrasında ise toplanan üzümleri fıçılarda eziyoruz" dedi.

Datça'yı tanıdıktan sonra profesyonel anlamda bağcılığa başladığını ifade eden İşleyici, "Datça'da 4 bin yıllık geçmişe sahip bir bağcılık geleneği var. Datça'nın ilk yerleşim merkezlerinden biri olan Burgaz ören yerinde, 1996-2003 yılları arası yapılan kazı çalışmaları sırasında, tarihi 3 bin yıl öncesine ait bir şarap atölyesi ortaya çıkarıldı. Halen ayakta duran bu atölye, bölgenin zamanında üzüm bağlarıyla kaplı olduğunun en güzel kanıtı olarak gösteriliyor" diye konuştu.

DATÇA'NIN YERLİ ÜZÜMLERİ YETİŞTİRİLİYOR

Datça'nın bağcılık yapmaya çok elverişli olduğunu belirten İşleyici, "Bu coğrafyada, bağcılık kültürünü yeniden canlandırmak adına yola çıktık. Halen 46 dönümlük bir arazide bağcılık yapıyoruz. Arazinin 32 dönümü tamamen üzüm bağlarına ayrılmış durumda. Yaklaşık 7-8 dönümlük alanda ise zeytinlerimiz var. Bu yıl ilk kez öküzgözü ve boğazkere üzümlerini, çeşitlerimiz içerisine aldık. Her yıl, yaklaşık 20-25 tonluk bir üzüm üretimimiz var. Datça'nın yerli üzümlerinin yetiştiriciliğe de başladık. Onlara bir kimlik kazandırmamız için testler yapılacak. Tescillendirilmesi henüz gerçekleştirilmedi. Çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.



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