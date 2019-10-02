Son Dakika
Bafra'da boş araziye yüzlerce ayakkabı bırakıldı
SAMSUN'un Bafra ilçesinde, 3 gündür boş araziye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, bir kısmı kullanılmış, bir kısmı yeni olan yüzlerce ayakkabının bırakılması, ilçede merak konusu oldu. Belediye ekiplerince toplanan ayakkabıları...
GENEL 02.10.2019, 13:56
SAMSUN'un Bafra ilçesinde, 3 gündür boş araziye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, bir kısmı kullanılmış, bir kısmı yeni olan yüzlerce ayakkabının bırakılması, ilçede merak konusu oldu. Belediye ekiplerince toplanan ayakkabıları bırakanların bulunması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, çalışma başlattı.
Bafra ilçesinde oturanlar, son 3 gün içerisinde, çöp alım saatleri dışında, Organize Sanayi Bölgesi ile Çilehane Mahallesi’ndeki boş arazilerde bazı noktalarda yer alan çöp konteynerinin içi ve çevreye yüzlerce ayakkabı bırakıldığını fark etmesi üzerine durumu belediyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, bir kısmı kullanılmış, bir kısmı yeni ve bir kısmı da yakılmış haldeki ayakkabıları, bulundukları yerden topladı. Ekiplerce toplanan ayakkabılar, 16 çöp poşetine konulup depoya götürüldü. İlçede, yüzlerce ayakkabının belirli aralıklarda boş arazilere bırakılması ise merak konusu oldu. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri de, konuya ilişkin çalışma başlattı.
Bafra ilçesinde oturanlar, son 3 gün içerisinde, çöp alım saatleri dışında, Organize Sanayi Bölgesi ile Çilehane Mahallesi’ndeki boş arazilerde bazı noktalarda yer alan çöp konteynerinin içi ve çevreye yüzlerce ayakkabı bırakıldığını fark etmesi üzerine durumu belediyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, bir kısmı kullanılmış, bir kısmı yeni ve bir kısmı da yakılmış haldeki ayakkabıları, bulundukları yerden topladı. Ekiplerce toplanan ayakkabılar, 16 çöp poşetine konulup depoya götürüldü. İlçede, yüzlerce ayakkabının belirli aralıklarda boş arazilere bırakılması ise merak konusu oldu. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri de, konuya ilişkin çalışma başlattı.
26°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 02 Ekim 2019
|İmsak
|05:31
|Güneş
|06:55
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:14
|Akşam
|18:52
|Yatsı
|20:11
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|6
|11
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2