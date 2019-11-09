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Bacaya sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
SİVAS'ta, bacaya sıkışan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Aydoğan Mahallesi'nde bir dernek binasının bacasından güvercin sesinin geldiğini fark eden dernek sakinleri durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Dernek...
GENEL 09.11.2019, 20:39
SİVAS'ta, bacaya sıkışan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Aydoğan Mahallesi'nde bir dernek binasının bacasından güvercin sesinin geldiğini fark eden dernek sakinleri durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Dernek binasına gelen itfaiye ekipleri, bacanın alt kısmını keserek güvercini kurtardı. Sıkıştığı yerden kurtarılan güvercin doğaya salındı.
Aydoğan Mahallesi'nde bir dernek binasının bacasından güvercin sesinin geldiğini fark eden dernek sakinleri durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Dernek binasına gelen itfaiye ekipleri, bacanın alt kısmını keserek güvercini kurtardı. Sıkıştığı yerden kurtarılan güvercin doğaya salındı.
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