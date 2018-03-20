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Bacağı kırılan yavru ceylana platin takıldı

ŞANLIURFA'da bacağı kırılan 9 aylık ceylana Mersin'de yapılan başarılı operasyonla platin takıldı. Ahmet Geçgel, sol arka ayağı kırık olarak bulduğu ve Abbas adını verdiği ceylanı, tedavi ettirmek için Şanlıurfa’da ve Gaziantep’te...

Bacağı kırılan yavru ceylana platin takıldı
ŞANLIURFA'da bacağı kırılan 9 aylık ceylana Mersin'de yapılan başarılı operasyonla platin takıldı.
Ahmet Geçgel, sol arka ayağı kırık olarak bulduğu ve Abbas adını verdiği ceylanı, tedavi ettirmek için Şanlıurfa’da ve Gaziantep’te veterinerlere götürdü ancak sonuç alamadı. Geçgel, ceylanı son kez Mersin’deki veteriner kliniğine götürdü. Burada, cerrahi ve ortopedi uzmanı Veteriner Hekim Mehmet Tabur ve Veteriner Hekim Mehmet Önem tarafından 2 saat süren başarılı operasyonla ceylanın kırık olan bacağına platin takıldı. Halen klinikte biberon ve özel mama ile beslenen ceylanın bakım ve tedavisi sürerken, veteriner Tabur, ceylanın en kısa sürede eski sağlığına kavuşacağını söyledi.

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