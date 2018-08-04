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Bacağı kırılan leyleğe, işitme engelli genç sahip çıktı

ERZURUM'un Aşkale ilçesinde bacağı kırılan leyleğe işitme engelli Yusuf Sevimli (16) ve arkadaşı Adem Tugay (34) sahip çıktı. Leyleği veterinere götürüp kırılan bacağını alçıya aldıran Sevimli ve Tugay, kuşa iyileşene kadar iş...

Bacağı kırılan leyleğe, işitme engelli genç sahip çıktı
ERZURUM'un Aşkale ilçesinde bacağı kırılan leyleğe işitme engelli Yusuf Sevimli (16) ve arkadaşı Adem Tugay (34) sahip çıktı. Leyleği veterinere götürüp kırılan bacağını alçıya aldıran Sevimli ve Tugay, kuşa iyileşene kadar iş yerinde yaptıkları yuvada bakacaklarını söyledi.
Kaportacıda çırak olarak çalışan işitme engelli Yusuf Sevim, sabah iş yerine giderken yolda çırpınan leyleği fark etti. Kuşu alıp hemen sanayiye giden Sevim, karşısına çıkan oto yıkamacısı Adem Tugay'a leyleği göstererek yardım istedi. Leyleğin bacağında bir sorun olduğunu anlayan Tugay, Sevim ile birlikte leyleği veteriner hekime götürdü. Yapılan muayenede leyleğin kırık olduğu belirlenen sol bacağı alçıya alındı. Yusuf Sevimli ve Adem Tugay, ardından leyleği iş yerine getirerek burada yaptıkları kafeste beslemeye başladı. Gözü gibi baktıkları leylekle aralarında güzel bir dostuk oluştuğunu belirten Adem Tugay, "Leyleğe gündüz iş yerinde gece de götürdüğüm evimde bakıyorum. Her sabah birlikte evden geliyoruz. Bacağı iyileştiğinde onu doğaya bıracağız. Yusuf da sık sık iş yerime gelip leylekle ilgileniyor. Onu çok sevdik, ayrılığımız zor olacak" diye konuştu.

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