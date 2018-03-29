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Bacağı kırılan köpeğini belediyenin ekibine gözyaşlarıyla teslim etti

Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas), () - SİVAS'ın Akşar köyünde oturan Münire Bulut'un (78) kangal cinsi köpeğinin sol ön bacağı, bilinmeyen nedenle kırıldı. Bulut, torununun haber vermesiyle köye gelen Suşehri Belediyesi ekibine, tedavisi...

Bacağı kırılan köpeğini belediyenin ekibine gözyaşlarıyla teslim etti

Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas), () - SİVAS'ın Akşar köyünde oturan Münire Bulut'un (78) kangal cinsi köpeğinin sol ön bacağı, bilinmeyen nedenle kırıldı. Bulut, torununun haber vermesiyle köye gelen Suşehri Belediyesi ekibine, tedavisi için yaralı köpeğini gözyaşlarıyla verdi.
Suşehri ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki 35 haneli Akşar köyünde, yalnız yaşayan Münire Bulut'un kangal cinsi köpeğinin sol ön bacağı, dirsek hizasından henüz bilinmeyen nedenle kırıldı. Köpeğinin bacağının kırılmasına çok üzülen Münire Bulut'un torunu Gülbeyaz Şahin, Suşehri Belediyesi'ni arayarak, durumu anlatıp, yardım istedi. İhbar üzerine belediye ekipleri, Akşar köyüne gelerek, bacağı kırılan köpeğe ilk müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından yaralı köpek, tedavisi için Sivas Belediyesi'ne ait hayvan barınağına gönderildi. Suşehri Belediyesi veterinerinin yaptığı muayenede platin takılması gerektiğine karar verilen köpeğin, kent merkezindeki tedavisinin ardından aileye teslim edileceği belirtildi. Tedavinin yaklaşık 1 ay süreceği öğrenilirken, Münire Bulut, köpeğini gözyaşları içinde belediye ekiplerine teslim etti.

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