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Babasının plastik borulardan yürüteç yaptığı Talha'ya bakanlık sahip çıktı
KONYA'nın Kulu ilçesinde babası Ferdi Ünsal tarafından plastik su borularından yürüteç yapılan 'Spida Bifıda' hastası Talha Ünsal'a (5), Sağlık Bakanlığı sahip çıktı. Küçük Talha'nın gördüğü haftalık fizik tedavi sayısı...
GENEL 04.10.2019, 16:19
KONYA'nın Kulu ilçesinde babası Ferdi Ünsal tarafından plastik su borularından yürüteç yapılan 'Spida Bifıda' hastası Talha Ünsal'a (5), Sağlık Bakanlığı sahip çıktı. Küçük Talha'nın gördüğü haftalık fizik tedavi sayısı artırılıp, tekerleksiz yürüteç verilecek.
Kulu'da doğuştan ayrık omuriliği olarak bilinen 'Spida Bifıda' hastası Talha Ünsal, tekerlekli yürüteç kullanamayınca, su tesisatçısı olan babası Ferdi Ünsal harekete geçti. Ünsal, yürüme zorluğu çeken oğlu için kendi çabalarıyla plastik su borularından yürüteç yaptı. Olayın basına yansımasının ardından Sağlık Bakanlığı minik Talha'ya sahip çıktı.
Kulu İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Önder Aydemir ve Kulu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Önder Gönen, bugün Ünsal ailesini ziyaret etti. Dr. Aydemir, ziyaret sırasında minik Talha'ya oyuncak hediye etti. Bugüne kadar 7 kez ameliyat edilen ve halen özel bir rehabilitasyon merkezinde haftada 2 gün tedavi gören Talha, fizik tedavilerini sağlık şartlarını göre artırılarak Kulu Devlet Hastanesi'nde de görebilecek. Ayrıca Talha'ya tekerleksiz yürüteç verilecek.
Kulu'da doğuştan ayrık omuriliği olarak bilinen 'Spida Bifıda' hastası Talha Ünsal, tekerlekli yürüteç kullanamayınca, su tesisatçısı olan babası Ferdi Ünsal harekete geçti. Ünsal, yürüme zorluğu çeken oğlu için kendi çabalarıyla plastik su borularından yürüteç yaptı. Olayın basına yansımasının ardından Sağlık Bakanlığı minik Talha'ya sahip çıktı.
Kulu İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Önder Aydemir ve Kulu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Önder Gönen, bugün Ünsal ailesini ziyaret etti. Dr. Aydemir, ziyaret sırasında minik Talha'ya oyuncak hediye etti. Bugüne kadar 7 kez ameliyat edilen ve halen özel bir rehabilitasyon merkezinde haftada 2 gün tedavi gören Talha, fizik tedavilerini sağlık şartlarını göre artırılarak Kulu Devlet Hastanesi'nde de görebilecek. Ayrıca Talha'ya tekerleksiz yürüteç verilecek.
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