Babasının cenazesini cep telefonundan izledi

YALOVA’da 5 yıl valilik yapan emekli Vali Nihat Özgöl, tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında yaşamını yitirdi. Özgöl'ün cenazesi, Yalova’da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. ABD’de olduğu için gelemeyen Nihat Özgöl’ün oğlu Buğra Özgöl, cenazeyi bir yakınının cep telefonundan yaptığı görüntülü bağlantı ile izledi.

Geçirdiği kalp krizi sonrasında bir süredir Yalova Devlet Hastanesi’nde tedavi gören eski Yalova Valisi Nihat Özgöl, 70 yaşında vefat etti. Vali Özgöl için ilk olarak Yalova Valiliğinde tören düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından eski Yalova Valisi Dursun Ali Şahin, törende konuşma yaptı. Özgöl’ü yakından tanıdığını belirten emekli Vali Şahin, "Yıllarca beraber çalıştığım değerli Nihat ağabeyimizi, 1987 yılında Kapıkule Mülki İdare amiriyken tanıdım. Değerli dostum hakikaten çok iyi bir insandı. Değerli eşi ve çocuklarına başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Ardından Özgöl’ün cenazesi Yalova Merkez Camisi’ne getirildi. Burada Özgöl’ün eşi Ayten Özgöl ve oğlu Burak Özgöl, taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine ABD’de olduğu için yetişemeyen diğer oğlu Buğra Özgöl ise babasının cenaze törenini bir yakınının cep telefonundan yaptığı görüntülü bağlantı ile izledi. Hem Valilikteki hem de camideki töreni, görüntülü bağlantı ile takip eden Buğra Özgöl’ün, cenaze namazına da eşlik ettiği gözlemlendi.

Kılınan cenaze namazının ardından Nihat Özgöl'ün cenazesi, Yalova Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.



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