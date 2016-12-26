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Babasından kalan hurda otomobili yeniden yaptı

ZONGULDAK'ın Kilimli İlçesi'nde oto tamircisi 43 yaşındaki Mustafa Sekmen, babasından kalan 1973 model hurda otomobili, yaklaşık 40 bin lira harcayarak orijinaline uygun şekilde yeniden yaptı. Kilimli Sanayi Sitesi'nde otomobil motor tamircisi...

Babasından kalan hurda otomobili yeniden yaptı
ZONGULDAK'ın Kilimli İlçesi'nde oto tamircisi 43 yaşındaki Mustafa Sekmen, babasından kalan 1973 model hurda otomobili, yaklaşık 40 bin lira harcayarak orijinaline uygun şekilde yeniden yaptı.
Kilimli Sanayi Sitesi'nde otomobil motor tamircisi Mustafa Sekmen, 2 yıl önce ölen babası İbrahim Sekmen'den kalan Ford'un 1973 model hurda otomobili yenilemeye karar verdi. Parçalarının bir çoğunu İsviçre ve Almanya'dan getiren Sekmen, yaklaşık 40 bin lira harcadı. Sekmen, otomobilin motor ve kaporta bölümleri, döşemesi ve diğer tüm bölümleri orjinaline uygun şekilde yeniledi. Kısa sürede tamamlanan otomobil çevrede ilgi gördü.
Otomobilin babasından kaldığını ve eskiyince revizyona soktuğunu anlatan Sekmen, şöyle konuştu:
"Böyle bir arabaya binmeyen bu duyguyu anlayamaz. Çok farklı klasik araç kullanmak. Baba yadigarıydı. Otomobili yaşatmak istedik. Toparlamak istedik. Ticaret olarak hiç düşünmedik. Kendimiz kullanıyoruz. Onunla aramızda bir bağ var. Konuşuyoruz onunla. Eğer bir bağ kurmazsanız, onun dilinden anlamazsınız onu yürütme şansımız olmaz. Görenler otomobili beğeniyor, inceliyor."

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