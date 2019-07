Babasına 'gözaltındayım' diyerek karakolda doğum günü sürprizi yaptı

Aytaç ÖZTÜRK- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, lise öğrencisi Kağan İslamoğlu (14), doğum günü olan babası Cengiz İslamoğlu'na (44) unutamayacağı bir sürpriz hazırladı. Kağan, babasını arayıp "Gözaltına alındım karakoldayım" diyerek çocuk şube müdürlüğüne çağırdı. Panikle şubeye gelen Cengiz İslamoğlu, kendisi için hazırlanan sürprizi görünce önce şaşırdı sonra pastadaki mumları üfledi.

Lise öğrencisi Kağan İslamoğlu, babası Cengiz İslamoğlu için unutamayacağı bir doğum günü hazırlamak istedi. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giden Kağan, babasına doğum günü sürprizi hazırlamak istediğini belirtip, Müdür Gülsüm Uğur'dan destek istedi. Uğur'un makam odası doğum günü sürprizi için balonlar ve konfetilerle süslenirken, Kağan'da babasını arayıp kavgaya karıştığını ve çocuk şube müdürlüğüne olduğunu söyledi. Polisler de senaryo gereği Cengiz İslamoğlu'nu arayıp, bir olay nedeniyle Kağan'ın ifadesini alacaklarını bildirdi. İş görüşmesinde olan Cengiz İslamoğlu, hemen karakola gitti. Kağan'ı görmek isteyen Cengiz İslamoğlu, odaya girdikten sonra kendisine hazırlanan doğum günü sürprizini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Bir an duraksayan Cengiz İslamoğlu, oğlu Kağan'a "Bunun hesabını sorarım" diye espri yaptı. Cengiz İslamoğlu, kendisi için hazırlanan pastadaki mumları üfleyip, kesti ve oğluyla polis memurlarına ikram etti.

'KARAKOL DEYİNCE TİTREME GELDİ'

İnşaat ustası Cengiz İslamoğlu, oğluyla birbirlerine sık sık şakalar yaptıklarını ama böyle bir sürprizin aklına gelmediğini söyledi. Oğluna ve polis memurlarına teşekkür eden İslamoğlu, "Ben işteydim. Bana çocuğunuz kavgaya karışmış gelin dediler. Apar topar geldik işte vallahi belki de 1 saatlik yolu yarım saatte geldim. O an vallahi arkadaş vardı yanımda, bir titreme geldi zaten bana geldik yani böyle bir şey varmış. Allah razı olsun duygulandım. Herkese çok teşekkürler" dedi.

'BABAMA UNUTULMAZ BİR DOĞUM GÜNÜ YAŞATMAK İSTEDİM'

Kağan İslamoğlu da babasına "Sana unutulmaz bir doğum günü sürprizi yapacağım" diye daha önceden dediğini anlattı. Babasının böylesini tahmin edemeyeceğini düşündüğünü ifade eden Kağan İslamoğlu, şöyle konuştu:

"Birkaç gün önce aslında demiştim babama, baba çocuğun birisi ile kavga ediyordum neredeyse demiştim. Sonra babamın doğum günü geldi. Aklıma böyle bir şey yapmak geldi. Unutulmaz bir doğum günü yaşatmak istedim. Sayın müdürüm yardımcı oldu bana da kendisine teşekkür ediyorum. Babama nice yaşlar diliyorum."

Kağan'ın örnek ve iyi bir genç olduğunu belirten İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Gülsüm Uğur, "Kağan'ın bir ifadesini almamız gerektiğini dolayısı ile velisi olarak yanında olması gerektiğini söyledik kendilerine. İlk etapta tabi biz soğukkanlı bir görüşme yaptık. Sakindi, gayet sakin karşıladı. Daha sonrasında kendisi düşünmüş olacak ki nedir ne değildir böyle heyecanlı bir an yaşandı" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI