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Babası hayata bağladı

Erol AKKIR/ANTALYA, () - ANTALYA'da, her iki böbreği iflas eden Türkçe öğretmeni Ahmet Okulevi (28), emekli köy korucusu babası Maşallah Okulevi'nin (48) bağışladığı böbrekle yaşama tutundu. Tedavisi süren Ahmet Okulevi, "Annem dünyaya...

Babası hayata bağladı

Erol AKKIR/ANTALYA, () - ANTALYA'da, her iki böbreği iflas eden Türkçe öğretmeni Ahmet Okulevi (28), emekli köy korucusu babası Maşallah Okulevi'nin (48) bağışladığı böbrekle yaşama tutundu. Tedavisi süren Ahmet Okulevi, "Annem dünyaya getirdi, babam hayata bağladı" dedi.
Siirt'in Baykal ilçesine bağlı Yarımca köyünde öğretmenlik yapan Ahmet Okulevi, 9 yıl önce idrar kanalının son bölümünün (üretra) darlığı teşhisiyle tedavi görmeye başladı. Yaklaşık 9 yıl ilaç tedavisi gören Okulevi, 6 ay önce ise diyaliz tedavisine başladı. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne 2 ay önce kontrol için giden Ahmet Okulevi'nin yapılan testlerinde, her iki böbreğinin de iflas ettiği tespit edildi. Doktorlar, Okulevi'ne böbrek nakli yapılmasına karar verdi. Bunun üzerine emekli köy korucusu babası Maşallah Okulevi, verici olmak istedi. Yapılan testlerde uygun görülünce 6 çocuk babası Maşallah Okulevi'nden alınan böbrek, AÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde Ahmet Okulevi'ne nakledildi.
'BABAM HAYATA BAĞLADI'
Nakille hayata tutunan Ahmet Okulevi, "Çok şanslıyım, beni seven bir ailem var. İnşallah benim gibi tüm organ bekleyen hastalar sağlığına kavuşur. Sağlığıma kavuşup bir an önce görevime dönmek istiyorum. Emeği geçen doktor, hemşire, koordinatör ve sağlık çalışanlarına sonsuz teşekkür ediyorum. Annem dünyaya getirdi, babam hayata bağladı" dedi.
'SEVE SEVE BÖBREĞİMİ VERDİM'
Gözyaşlarını tutamayan baba Maşallah Okulevi ise "Antalya'ya geldiklerinde kontrollerini yapıp döneceğimizi düşünüyorduk. Tedavinin birkaç yıl daha süreceğini düşünüyorduk. Doktorlar yaptığı testlerde hemen nakil olması gerektiğini söyledi. Çok şükür uyumlu çıktım, oğluma seve seve böbreğimi verdim. Çok mutluyuz" diye konuştu. 

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