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Babalarının sırtından okula giden kardeşler köprü istiyor (2)
KÖPRÜ YAPILACAK Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyündeki Aktaş mezrasında 2 çocuğunu sırtında taşıyıp, okul servisine ulaştıran Kemal Okuyucu'nun yaşadığı zorlukların basında yer almasının ardından Karlıova...
GENEL 03.11.2019, 21:46
KÖPRÜ YAPILACAK
Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyündeki Aktaş mezrasında 2 çocuğunu sırtında taşıyıp, okul servisine ulaştıran Kemal Okuyucu'nun yaşadığı zorlukların basında yer almasının ardından Karlıova Kaymakamlığı, mezradaki Peri Çayı üzerinde köprü yapılması için çalışma başlattı. Kaymakamlık, öğrencilerin güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak için köprü projesi çalışmalarına başlandığını bildirdi. Köprü tamamlanıncaya kadar ise öğrencilerin geliş- gidişleri için ücretsiz araç tahsis edileceği öğrenildi.
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