Babaeski'de, 'Mart Dokuzu Şenliği' düzenlendi

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde, Cem Vakfı tarafından nevruz kutlamaları kapsamında 'Mart Dokuzu Şenliği' düzenlendi.Cem Vakfı Babaeski Şubesi öncülüğünde sivil toplum örgütlerinin de desteğiyle Fevzi Çakmak Mahallesi'nde nevruz kutlamaları kapsamında 'Mart Dokuzu Şenliği' düzenlendi. Şenliğe, Babaeski Belediye Başkanı ve adayı CHP'li Abdullah Hacı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ekipler halk oyunları gösterileri yaptı, roman Dans Grubu üyeleri de oyun havaları eşliğinde gösteri düzenledi.Cem Vakfı Babaeski Şubesi Kadın Kolları Başkanı Ayşen Sak Kuşçu, milletleri meydana getiren temel unsurlardan en önemlisinin ortak kültürel değerler olduğunu belirterek, "Türk devlet ve topluluklarının tek ve ortak kültürel değeri nevruzdur. Bu değerler toplumun sosyal dokusunu meydana getirirler. Nevruz ilkbaharın başlangıcı, bütün varlıklar için uyanış, diriliş, yaradılış günüdür. Tüm doğada can suyunun yürüdüğü gündür. Nevruz berekettir, sevgidir, barıştır. Bu bereket, sevgi, barış bağının, hepimizi birbirimize bağlamasını, vatanımızın, milletimizin, bölünmez birliğinin, en güzel sembolü olmasını diliyor ve tüm canlarımızın nevruzunu kutluyorum" dedi.'BUGÜN KAVGANIN DEĞİL BARIŞIN, NEFRETİN DEĞİL SEVGİNİN GÜNÜ OLSUN'Babaeski Belediye Başkanı Abdullah Hacı, nevruzun baharın başlangıcı olduğunu belirterek, "Nevruz adı ile birçok bölgede kutlanmaktadır. Toprağa bağlı tarım ile uğraşan topluluklarda, bolluk bereket töreni olarak, geçmektedir. Bugün insanların birbiri ile barıştığı güzel bir gün olsun, bugün kavganın değil barışın, nefretin değil, sevginin günü olsun. Leyleklere ve taze güne hoş geldin olsun. Kardeşliğin ve baharın bayramı hepimize kutlu olsun. Ancak en önemlisi bu güzel ortamda, bu güzel ortamı bize sağlayan Mustafa Kemal Atatürk ve aziz silah arkadaşlarına selam olsun. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin aydınlığında bol ürünlü barış içinde nevruzlarımız olsun" diye konuştu.Konuşmaların ardından Cem Vakfı Babaeski Şubesi Bektaşi Babası Hayati Dağlıoğlu tarafından lokma duası yapılarak, gelen konuklara lokma, ayran ve renkli yumurta ikram edildi.

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