'Babadağ'daki ölümlü paraşüt kazaları kişisel hatalardan kaynaklı'

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'da, bu yıl meydana gelen 4 kazada, 3'ü pilot 1'i yolcu 4 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı. 20 yıldır Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nin koordinatörlüğünü yapan Kadri Tuğlu, kazaların yüzde 99'unun kişisel hatalardan kaynaklandığını söyledi.Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi'nde yamaç paraşütü yapmak isteyen yerli- yabancı binlerce turist, her yıl adrenalin yaşıyor. Babadağ'da, 15 Nisan- 15 Kasım'daki sezonda ortalama 200 bin kişi, paraşütle atlayış yapıyor. Bölgedeki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor. Adrenalin tutkunu tatilciler, pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle yerden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte heyecan dolu dakikalar yaşıyor.Bu atlayışlar sırasında zaman zaman üzücü kazalar da meydana geliyor. Babadağ'da da bu yıl 4 paraşüt kazası oldu. Bu kazalarda 3'ü pilot 4 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı. 15 Nisan'daki ilk kazada, yamaç paraşütünün kapanması sonucu yere çakılan Türk pilot Mustafa Kemal Öztürk ve Pakistan uyruklu turist Zarak Zaheer hayatını kaybetti. 11 Eylül'de ise yamaç paraşütü pilotu Ali Es, Rusya uyruklu Mikhail Malyshev ile atlayış yapmak için bin 700 rakımlı Babadağ pistine çıktı. İkili, hazırlıklarının ardından uçuşa geçti. Havadayken, henüz belirlenemeyen nedenle pilot Es, paraşütten ayrılarak, denize düştü. Malyshev ise açılan yedek paraşütle kontrollü olarak denize iniş yapıp, hafif yaralandı. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Es, botla karaya çıkarıldı. 15- 20 Ekim'de düzenlenen 20. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nde ise dehşet yaşandı. 18 Ekim'de dörtlü atlayış yapan Rus pilotlar, havada çarpıştı. Dağlık alana düşen pilotlardan Pavel Trishin (35) yaşamını yitirirken, Fedor Chelyshev, Sergei Soliar ve Julia Shato ise yaralı olarak kurtuldu. Festivalin son günü olan 20 Ekim'de de Babadağ'dan gösteri için yamaç paraşütü ile tekli atlayış yapan İranlı pilot Mohammadaref Ebrahimi (43), kayalıklara düşerek yaralandı.'EMEKLEYECEĞİZ, YÜRÜYECEĞİZ VE SONRA DA KOŞACAĞIZ'Ölüdeniz Hava Oyunları'nın koordinatörü Kadri Tuğlu, kazalar ile ilgili muhabirine açıklama yaptı. Tuğlu, "Paraşüt kazalarını ikiye ayırmak istiyorum. Birincisi tandem (ikili) atlayış. Bunlar ticari uçuşlar. Bir turistin taksiye binip gezmesine benzetebiliriz. Ticari uçuşlarda kaza oranı yok denecek kadar az. Tekli uçuşlarda kazalar daha çok oluyor. Dağ, doğa ve rüzgar faktörlerini de eklersek bir an kontrolsüz durumda kalınabiliyor. Bunun da bir adabı var. Emekleyeceğiz, yürüyeceğiz ve sonra da koşacağız. Bunları tamamladıktan sonra bu işin akrobasi kısmına geçeceğiz. Kendimize çok aşırı güvenmememiz gerekiyor. Sonuçta karşımızda doğa var. İnsan gücü olarak doğayla başa çıkmak mümkün değil. Uçtuğumuz spor aracının adı paraşüt. Kumaş ve birkaç ipten oluşan malzemeden bahsediyoruz. İhmallerden, tedbirsizliklerden, unutkanlıklardan kazalar oluyor. Bu yıl 3 ölümlü kaza oldu. Ölümlerin 99'u kişisel hatalarından kaynaklanıyor" diye konuştu.'PARAŞÜT MALZEME VE DONANIM AÇISINDAN PAHALI SPOR'Kadri Tuğlu, yamaç paraşütçüsünün harcamasının fazla olduğuna dikkat çekerek, "Paraşüt malzeme ve donanım açısından pahalı bir spor. Babadağ deniz mesafesinden bir anda 2 bin metreye çıkılan dünyadaki çok nadir yerlerden biri. Bundan dolayı orta ve üst seviyedeki paraşütçüler tarafından tercih ediliyor. Her yıl sporcu sayısında artış oluyor. Ancak özellikle tekli atlayış yapanların kaliteli paraşütlerle uçuş yapması gerekiyor. Kazaların yaşanmasının başında gelen etkenlerden biri de kaliteli paraşüt kullanılmaması. Bu rüzgarın ani yön değiştirmesi, iyi eğitim alınmadan atlayış yapılması da kazalara neden olan faktörler arasında yer alıyor" dedi.