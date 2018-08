Babadağ'da yamaç paraşütü uçuşlarında artış

Cavit AKGÜN/MUĞLA, () - MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'da, yılın ilk yarısında atlayış sayıları, geçen yılın aynı dönemine göre, 25 bin 982'den 45 bin 575'e yükseldi.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi, her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen yerli- yabancı binlerce turiste adrenalin yaşatıyor. Babadağ'daki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in muhteşem manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor. Adrenalin tutkunu tatilciler, pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle yerden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte heyecan dolu dakikalar yaşıyor. Babadağ'ın zirvesinden yamaç paraşütüyle uçanların sayısı, geçen yılın ilk yarısına göre, 19 bin 583 artarak, 45 bin 575 olarak geçekleşti.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, uçuş sayılarındaki artışın sevindirici olduğunu belirterek, "Geçen yıl 117 bin uçuş oldu. Bu yıl Babadağ'da teleferik inşaatı olmasına rağmen uçuşlar yoğun bir şekilde devam ediyor. Geçen yılın ilk 6 ayında 25 bin 982, bu yılın ilk yarısında ise 45 bin 575 kişi uçmuş. Teleferik inşaatı olmasına rağmen artış olması Babadağ'ın güzelliğini ve öne çıktığını gösteriyor. Uçuş sayıları, her yıl artarak, devam ediyor" dedi.

Dünyanın hiçbir yerinde, Babadağ'dan izlenen manzaranın bulunmadığını kaydeden Çıralı, "Yamaç paraşütüyle Ölüdeniz'i gökyüzünde seyredebiliyorsunuz. Bunun yanında bölgede endemik bitkiler de var. Yıl sonunda 150 bini yakalayacağımızı düşünüyorum. Babadağ'ın bölge ekonomisine de büyük katkısı var. Şu an uçuşun bedeli 500 lira. 350 lira uçuş bedeli 150 lira da fotoğraf ve görüntü ücreti. Teleferik de tamamlanınca daha da güzel olacak. Bunun da bedeli daha önceden belirlenmişti. 8,5 dolar artı KDV. Teleferikle de 1 milyon kişinin taşınması hedefleniyor" diye konuştu.

