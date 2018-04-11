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Baba, şehit oğlunun mezarını ziyaret etti

Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ (Manisa), () - MANİSA'nın Salihli İlçesi Asri Mezarlığı'na defnedilen Şehit Özel Harekat Polisi Ahmet Alp Taşdemir'in imamlık yapan babası İbrahim Taşdemir, oğlunun mezarını ziyaret etti. Diyarbakır'ın Kayapınar...

Baba, şehit oğlunun mezarını ziyaret etti

Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ (Manisa), () - MANİSA'nın Salihli İlçesi Asri Mezarlığı'na defnedilen Şehit Özel Harekat Polisi Ahmet Alp Taşdemir'in imamlık yapan babası İbrahim Taşdemir, oğlunun mezarını ziyaret etti.
Diyarbakır'ın Kayapınar İlçesi'nde geçen Kasım ayında PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyon sırasında şehit olan Özel Harekat Polisi Ahmet Alp Taşdemir'in imamlık yapan babası İbrahim Taşdemir, oğlunun Manisa'nın Salihli İlçesi'ndeki mezarını ziyaret etti. Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ile birlikte oğlunun mezarı başında dua eden Taşdemir "Devletimiz bölünmesin, milletimiz huzur bulsun, mazlumların acıları dinsin diye Anadolu'nun yiğit evlatları kara toprağın bağrında yatıyor. İşte bu evlatlardan bir tanesi de benim evladım. Vatan uğruna millet uğruna devletimiz uğruna bu yiğitlerimiz, Anadolu'nun bu güzel evlatları, bu bahtiyar kullar, bu yüce makama ulaştılar. Peygamberimizin açtığı ağuşunda yatıyor. Sevgili Cumhurbaşkanımıza gençler hep şöyle diyorlar, 'Reis bizi Afrin'e götür'. Bu bize şunu gösteriyor. Millet reisin arkasından yürüyor. Devletin idealleri doğrultusunda yürüyor. Bu millet Allah'ın izniyle hak için, adalet için mazlumların yerden kaldırılması için zalimlere dur denilmesi için yürüyor.  Allah'ın izniyle bu millet Afrin'de olduğu gibi tüm zalimlere dur diyecek" dedi.

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