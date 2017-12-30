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Baba sağlıkçı, oğlu hakem

BURDUR'da 20 yıl amatör futbol oynayan, 7 yıl hakemlik yapan, 51 yaşındaki Kamil Erölmez, futboldan ayrı kalamadı. Oğlu 19 yaşındaki Mertcan Erölmez de kendisi gibi hakemlik Kamil Erölmez, aldığı ilk yardım sertifikasıyla maçlarda sağlıkçı...

Baba sağlıkçı, oğlu hakem
BURDUR'da 20 yıl amatör futbol oynayan, 7 yıl hakemlik yapan, 51 yaşındaki Kamil Erölmez, futboldan ayrı kalamadı. Oğlu 19 yaşındaki Mertcan Erölmez de kendisi gibi hakemlik Kamil Erölmez, aldığı ilk yardım sertifikasıyla maçlarda sağlıkçı olarak görev yapıyor.
Burdur'da bölge hakemi olarak görev yapan lise mezunu Mertcan Erölmez yeşil sahada düdük çalarken, Devlet Su İşleri'nde (DSİ) memur olarak çalışan babası Kamil Erölmez de saha kenarında sağlıkçı olarak görev yapıyor. Burdur Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile Sağlık İl Müdürlüğü'nün yürüttüğü proje kapsamında verilen eğitim sonrası ilkyardım sertifikası alan Kamil Erölmez, oğluyla sahada görev yapmanın mutluluğunu yaşıyor.
"SAHALARDAN KOPMADIM"
Kamil Erölmez, amatör olarak Burdur'da 20 yıl futbol oynadığını belirtirken, "Futbolu bıraktıktan sonra 7 yıl amatör futbol hakemliği yaptım. Sahalardan kopamadım. Şimdi de maçlarda sağlıkçı olarak görev yapıyorum" dedi.
"MUTLULUK VERİYOR"
Bilgisayar mühendisi büyük oğlunun İstanbul'da C klasman yardımcı hakem olarak görev yaptığını anlatan Erölmez, "Küçük oğlum da Sağlık Meslek Lisesi'ni bitirdi. O da amatör kümede hakemlik yapıyor. Onların başarılarıyla gurur duyuyorum. Kendim de sporun içinden geldiğim için onların başarılı olmalarını görmek beni mutlu ediyor. Başarılarının devamını diliyorum. Büyük oğlumla aynı maça hakem olarak çıktığımda da aynı mutluluğu yaşamıştım. Küçük oğlumla da aynı maçta görev almak mutluluk veriyor. Güzel bir duygu" diye konuştu.
Mertcan Erölmez de "Amatör kümede futbol oynarken babam yıllarca maçlarımı yönetti. Şimdi ben hakemlik yapıyorum babam benim maçımda sağlıkçı olarak görev yapıyor. Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.

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