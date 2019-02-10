Baba- kız, tabela yapıyor

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, ()- İZMİR'de üniversite mezunu Ebru Yemalmaz (27), babasıyla birlikte dış cephe reklamları ve inşaat cephe yazıları yazıyor. Baba mesleğini severek sürdüren ve elindeki kaynak makinesiyle montaj yapan Yemalmaz, kalfalığın ardından ustalık belgesini de almaya hazırlanıyor.

Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu Ebru Yemalmaz, eğitim aldığı alanın dışında, dış cephe reklamları, inşaat cephe yazıları ve dijital baskı hazırlama işini yapmayı tercih etti. Babasından öğrendiği mesleği severek devam ettiren Yemalmaz, sac, demir, tahta, bakır ve alüminyum gibi tabela malzemeleriyle çalışırken, erkek ustaları aratmıyor.

Henüz 7 yaşındayken babasının yanında reklam, matbaa ve tabela sektörüne girdiğini söyleyen Yemalmaz, yaptığı işte kadın olarak herhangi bir engelle karşılaşmadığını belirtti. Yemalmaz, "1999 yılından beri babamla birlikte bu sektörün içindeyim. Ben önceleri babama destek oluyordum. Şimdi ise dijital baskı, dış cephe reklamları, lazer kesim, inşaat cephe yazıları gibi reklamla ilgili aklınıza ne gelirse tüm görselleri birlikte hazırlıyoruz. Kadın olarak alışınca zor değil. Çevremdekiler beni hep tebrik ediyor. İş güvenliğine dikkat ettiğiniz zaman hiçbir sorun olmuyor. Annemin de hiçbir tedirginliği yok, çünkü tedbirli çalışıyorum" dedi.

4 kardeş olduklarını, ancak sadece kendisinin bu işle ilgilendiğini anlatan Yemalmaz, şöyle konuştu:

"Biz 3 kız 1 erkek kardeşiz. Ama içlerinde yalnızca ben bu işle ilgileniyorum. Üniversite mezunuyum. Diplomayı ikinci bir bileziğim olsun diye aldım. Tabela işini yapmaya hep devam edeceğim. Babamla birlikte bir iş yerimiz var. Kalfalık belgemizi almıştık, şimdi de ustalık belgesi almak için başvurumuzu yaptık. Sınava da birlikte hazırlanıyoruz."

'KİMSEYE EMANET EDEMEM'

Reklam sektörünün önü açık bir alan olduğunu ifade eden baba Mehmet Yemalmaz (50) da kızıyla birlikte bu işi sürdürmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yıllardır İzmir'de bir müşteri kitlemiz var. Kızım ilkokuldan beri yanımda. Sürekli çalışacak bir eleman bulmakta zorlanıyordum. İşi kızıma öğretince rahat ettim. Şimdi ona verdiğim işleri kimseye emanet edemem. Benim kullandığım bütün makineleri kullanmayı biliyor. Sağlığımız elverdiği sürece uzun yıllar beraber devam ederiz" diye konuştu.



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