Baba- kız, aynı odada ilik naklini bekliyor

Burhan CEYHAN/AYDIN, () - AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan, 4 çocuk babası çiftçi Yılmaz Çelen (42), lise son sınıf öğrencisi kızı Ebru Çelen (18) ile aynı hastane odasında ilik nakli olmayı bekliyor.

Bozdoğan Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Ebru Çelen, 2 yıl önce ağzından kan gelmesi üzerine ailesi tarafından Bozdoğan Aile Sağlığı Merkezi'ne götürüldü. Genç kız, buradaki ilk müdahalenin ardından önce Nazilli Devlet Hastanesi'ne ardından da Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ailesinin 4 çocuğundan biri olan Ebru Çelen'e, burada kan kanseri teşhisi koyulup, tedavisine başlandı. 18 ay boyunca kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gören Çelen, ailesinin de verdiği moralle kanseri yendi.

YÜZÜ, 6 GÜN GÜLDÜ

Ebru Çelen, 6 ay önce babasının da aynı hastalığa yakalandığını öğrenince yıkıldı. Sağlığa kavuşmasından 6 gün sonra babası Yılmaz Çelen'e teşhis koyulmasıyla büyük üzüntü yaşayan Ebru Çelen'in hastalığı da 2 ay sonra tekrarladı. Baba- kız, şimdi Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde iyileşebilmek için ilik nakli olmayı bekliyor.

KIZI, MORAL VERİYOR

Kan kanserine yakalanmasından sonra bu kez kızı Ebru'nun kendisinin en büyük destekçisi olduğunu belirten Yılmaz Çelen, "Kızım, 'Kanseri ben yendim, sen de yeneceksin' diyerek bana sürekli moral verdi. Bana belli etmese de kanser olduğumu öğrence o da yıkıldı. Sırf bu üzüntüden hastalığı tekrarladı. Şimdi aynı odada yan yana yatıp iyileşmek için ilikli nakli bekliyoruz" dedi.

Aynı odada yattığı kızının acı çektiğini görmenin kendisi için çok zor olduğunu vurgulayan Çelen, "Herkesten kan grubu ne olursa olsun kan vermesini istiyoruz. Yaşamak için uygun donörü bekliyoruz" diye konuştu.

Ebru Çelen de bir an önce sağlıklarına kavuşmak istediklerini belirterek, "İyileştiğime sevinemeden babamın hastalığını öğrendim. Bunun üzerine hastalığım tekrarladı. Moralimizi yüksek tutmaya çalışıyoruz. Uygun donör bulunup, yapılacak ilik nakli ile sağlımıza kavuşacağımıza inanıyorum. Herkesi kök hücre için kan bağışı yapmaya çağırıyorum" dedi.

Öte yandan Ebru Çelen'in hasta olmadan önce eğitim gördüğü Bozdoğan Anadolu Lisesi'ndeki arkadaşları ve öğretmenlerinin yaptığı başvurularla Bozdoğan Kaymakamlığı'ndan alınan izinle ilçede 12 Mayıs Pazar günü 16.00 ile 24.00 saatleri arasında kan ve kök hücre bağışında bulunulacağı bildirildi.

FOTOĞRAFLI