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Baba ile oğlu muhtarlık seçiminde rakip oldu

BURSA'nın Orhangazi ilçesine bağlı Heceler Mahallesi'nde 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Ali Sevinç ve oğlu Zafer Sevinç mahalle muhtarlığı için rakip oldu.

Baba ile oğlu muhtarlık seçiminde rakip oldu
BURSA'nın Orhangazi ilçesine bağlı Heceler Mahallesi'nde 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Ali Sevinç ve oğlu Zafer Sevinç mahalle muhtarlığı için rakip oldu.

Orhangazi'ye 22 kilometre uzaklıkta bulunan ve 197 seçmeni bulunan Heceler Mahallesi, 31 Mart Yerel seçimlerinde ilginç bir muhtarlık seçimi yaşayacak. Mahallede halen muhtarlık görevini yürüten ve 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday olacağını açıklayan Ali Sevinç'e oğlu Zafer Sevinç rakip oldu. İki aday arasında rekabetin sıkı geçeceğini belirten mahalle sakinleri tercihleri konusunda kararsız olduklarını belirtti.


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