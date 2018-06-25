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Baba emanetine 25 yıldır gözü gibi bakıyor

SAMSUN’da terzilik yapan Tuncay Yalçın (38), vefat eden babasının askerde yaptığı savaş gemisi maketini 25 yıldır yanından ayırmıyor. Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan Mecidiye Pasajı’ndaki iş yerinde 26 yıldır...

Baba emanetine 25 yıldır gözü gibi bakıyor
SAMSUN’da terzilik yapan Tuncay Yalçın (38), vefat eden babasının askerde yaptığı savaş gemisi maketini 25 yıldır yanından ayırmıyor.
Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan Mecidiye Pasajı’ndaki iş yerinde 26 yıldır terzilik yapan Tuncay Yalçın, babası Mahir Yalçın'ın Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde vatani görevini sürdürdüğü dönemde silah arkadaşıyla beraber yaptıkları savaş gemisi maketini tam 25 yıldır saklıyor. Maketi iş yerinde beraber çalıştığı eşi Günsel Yalçın ile beraber muhafaza eden Tuncay Yalçın, "Babam askerliğini 1976 yılında Gölcük’te yaptı. Denizi çok severdi. Şansına da askerde bahriyeli oldu. Babam görev yaptığı geminin mutfağında aşçılık yaparmış ve boş zamanlarında bir arkadaşıyla beraber, bu gemi maketini yapmışlar. 54 yaşındayken 2001 yılında hayatını kaybetti. Bu gemiyi bana vermişti. Gemiye 25 yıldır gözüm gibi bakıyorum. Onun emanetine sahip çıkıyorum. Gemiye her baktığımda babamı hatırlıyorum" diye konuştu.

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