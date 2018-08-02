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Baba adaylarına eğitim

Cavit AKGÜN/MUĞLA, () - MUĞLA'da, 'Gebe Okulu'ndaki eğitime katılan baba adayları, yeni doğan bebeğin altını değiştirme ve küvette banyo yaptırma gibi birçok konuda eğitim aldı. Menteşe Belediyesi'nce 'Bilinçli gebelik, güvenli...

Baba adaylarına eğitim

Cavit AKGÜN/MUĞLA, () - MUĞLA'da, 'Gebe Okulu'ndaki eğitime katılan baba adayları, yeni doğan bebeğin altını değiştirme ve küvette banyo yaptırma gibi birçok konuda eğitim aldı.
Menteşe Belediyesi'nce 'Bilinçli gebelik, güvenli annelik' sloganıyla geçen yıl açılan 'Gebe Okulu', ilgi görüyor. Son olarak 8 anne adayı; doğum uzmanı, psikolog, hemşire, doktor ve beden eğitimi mezunu uzmanlardan 13 hafta boyunca teorik ve uygulamalı olarak 'beslenme', 'egzersiz', 'anne karnında bebeğin gelişim süreçleri', 'doğru emzirme' ve 'bebek bakımı' konularında eğitim aldı. Eğitimin son gününe katılan baba adaylarına da yeni doğan bebekler için 'banyo', 'göz- burun- göbek bakımı', 'bez değişimi', 'giydirilme', 'masaj', 'güvenli tutuş' ve 'gaz çıkarma' konularında eğitim verildi. Baba adayları, maket bebek üzerinde öğrendiklerini uyguladı.
Menteşe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Gülçin Kınay Polat, "Gebelik normal algılanan bir süreç olarak görünüyor; ancak kadınlar üzerinde fizyolojik ve psikolojik etkileri oluyor. Amacımız, bilinçli gebelik süreci geçiren kadınlarımızı daha da güçlendirmek. Bebeklerimiz dünyaya geldikten sonra aile takibimize devam ediyoruz. Doğumdan sonra kendilerini yalnız bırakmıyoruz" dedi.
Hemşire Elif Koçince ise baba adaylarının gayet başarılı olduğunu, eşlerine yardımcı olmak için eğitime katıldıklarını söyledi.
Eğitime katılanlardan Nail Kızıl, "İlk bebeğimiz dünyaya gelecek. Eğitim benim için çok faydalı oldu" dedi. Eşi Aliye Kızıl da "Kendisini başarılı buldum. Bana yardımcı olacağını düşünüyorum. Anneler tek başına her şeyin üstesinden gelemeyebilir" diye konuştu.

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