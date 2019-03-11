Azot gazı verilince beyin felci olan Ege'ye, yüzde 100 engelli raporu

Taylan YILDIRIM/İZMİR, () - İZMİR'de, göz ameliyatı için götürüldüğü Torbalı Devlet Hastanesi'nde, anestezi sırasında oksijen yerine azot gazı verilince kalbi duran, beyninde ödem oluşan, sonrasında hayata döndürülen; ancak serebral palsi (beyin felci) olan Ege Avcı'ya (5,5) yüzde 100 engelli raporu verildi. Sağlık çalışanlarının yargılanması için de İzmir Valiliği'nden soruşturma izni istendi.

Torbalı'da, ailesi tarafından hastaneye götürülen Ege Avcı'nın, gözündeki şaşılık nedeniyle ameliyat olmasına karar verildi. Torbalı Devlet Hastanesi'nde, 10 Aralık 2018'de ameliyata alınan Ege'ye, anestezi sırasında oksijen yerine azot gazı verilince kalbi durdu ve beyninde ödem oluştu. Doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen Ege, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde Ege'ye anestezi sırasında oksijen yerine azot gazı verildiği belirlendi. Yaklaşık 2 ay tedavi gören minik Ege'ye serebral palsi teşhisi koyuldu. Hastanede kaldığı ilk 1 ay destek cihazıyla solunum yapabilen Ege'nin nefes borusuna trakeostomi tüpü takıldı. Yaklaşık 20 gün önce taburcu edilip, Torbalı'daki evine getirilen Ege'nin ailesi, çocuklarının odasını mini sağlık ünitesine dönüştürdü. Olayın hemen ardından anne İpek Yeşilçam ile baba Ünal Avcı'nın Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmasından sonra bilirkişiden rapor istendi. Savcılığın talebiyle hazırlanan bilirkişi raporunda, ameliyathanede bulunan doktor ve diğer sağlık çalışanlarının görevlerini yaptıkları, bu nedenle de kusurlarının bulunmadığı kanaatine varıldığı bildirildi. Ancak bilirkişi raporuna, ailenin avukatları Emre Eyiol, Ahmet Sulak ve Eda Sulak itirazda bulundu. Avukatlar, itirazlarında, anestezi sırasında kullanılan ve uzmanların incelediği drager cihazının verilerine yer verdi. Hastanın başında bulunan drager cihazının kurulması, işletilmesi ve verilerinin değerlendirmesinden sorumlu uzman kişilerin yaptığı teknik incelemede, tüm kusurların gözler önüne serildiği belirtildi. Buna göre, Ege'ye 21 dakika boyunca oksijen yerine azot gazı verildiği, azot oranının yüksek olduğunun cihaz ekranında yer almasına rağmen bunun görevlilerce fark edilmediği, anestezi maskesinin yüze tam oturtulmadığı, hastane yönetiminin de olayı üzerinden 1 gün geçtikten sonra savcılığa bildirdiği ileri sürüldü. Ailenin avukatları, görevliler hakkında şüpheli olarak işlem yapılmasını, soruşturmanın bir an önce tamamlanmasını talep etti.

Raporlar sonrasında soruşturmayı yürüten Torbalı Savcılığı tarafından ameliyathanede görevli sağlık çalışanları hakkında soruşturma izni için kaymakamlığa başvuruldu. Kaymakamlık, olayın önemini göz önünde bulundurup, dosyayı incelenmesi için İzmir Valiliği'ne gönderdi. İzmir Valiliği personel hakkında soruşturma izni verip vermeyeceği yönündeki kararını gelecek günlerde verecek.

Öte yandan tedavisi halen evinde sürdürülen ve bakımı annesi İpek Yeşilçam tarafından yapılan Ege'yi bir dizi kontrolden geçiren Torbalı Devlet Hastanesi uzman heyetince de küçük çocuğa yüzde 100 engelli raporu verildi.

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