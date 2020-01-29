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Azize, kendisini kurtaran ekipteki itfaiyecinin düğününe katılacak

GENEL 29.01.2020, 10:31
Azize, kendisini kurtaran ekipteki itfaiyecinin düğününe katılacak
ELAZIĞ’da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremde enkaz altından 17 saat sonra çıkarılan Azize Çelik'i kurtaran ekipte yer alan Mersinli itfaiye eri Aydın Uysal, "Biz artık onunla aileyiz. O bizi oğlu olarak, biz onu annemiz olarak göreceğiz" dedi. Uysal, Çelik'i 10 Nisan'daki düğününe davet ettiğini de kaydetti.
Merkezi Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan depremin ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden 11 kişilik ekip, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye gitti. Arama- kurtarma köpekleri Dost ve Alen'in de beraberinde bulunduğu ekip, 9 kişiyi enkaz altından sağ çıkardı. Mersin'e dönen ekip, Belediye Başkanı Vahap Seçer’i makamında ziyaret etti.  Ziyarette tüm Türkiye’yi ağlatan Azize Çelik’in 17 saat sonra enkaz altından kurtarılmasında büyük görev üstlenen itfaiye eri Aydın Uysal da yer aldı. Uysal, Çelik'i 10 Nisan’daki düğününe davet ettiğini söyledi. Azize Çelik’in sağlık durumunun el vermesi halinde düğününe katılacağını bildirdiğini ifade eden Uysal, "Biz artık onunla aileyiz. O bizi oğlu olarak, biz onu annemiz olarak göreceğiz" dedi.
BAŞKAN SEÇER'DEN TEŞEKKÜR
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, itfaiye ekibine teşekkürlerini ileterek, “Olay olduğu andan itibaren çok süratle yola çıktınız. Çok kısa bir süre içerisinde olay mahalline intikal ettiniz. Sabah erken saatte oraya ulaştınız. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Görev anlayışı içerisinde vazifenizi yaptınız. Canhıraş bir şekilde enkaz altında kalan yurttaşlarımızın sağlıklı bir şekilde enkazdan çıkmalarına müdahale ettiniz. 9 yurttaşımızı da enkaz altından çıkardınız. Sizlere halkım adına müteşekkirim. Bu başarılarınızın devamını diliyorum. Elbette Allah bir daha böyle acılı afetler, olay yaşatmasın ama sizlerin de yokluğunu vermesin" diye konuştu.

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