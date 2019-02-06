Aziz Yıldırım: 'O karışıklıkta tokat atmış olabilirim'

YAKINDOĞU Üniversitesi ile oynanan bayan basketbol maçında bu kulübün başkanı Işık Eyigüngör'e fiili saldırıda bulunduğu gerekçesi ile hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın yargılanmasına başlandı. Aziz Yıldırım, savunmasında, olay günü çıkan kargaşa sırasında müşteki sanık Işık Eyigüngör'e tokat atmış olabileceğini söyledi.İstanbul Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, tutuksuz yargılanan Aziz Yıldırım ve Avukatı Abdurrahim Erol katıldı. Müşteki sanık Işık Eyigüngör'ü Avukatı Seyit Kaplan temsil etti.Kimlik tespiti sırasında aylık geliri sorulan Aziz Yıldırım, aylık gelirinin ortalama 100 bin TL olduğunu söyledi.Kimlik tespitinin ardından Aziz Yıldırım'ın savunmasına geçildi. Olay tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanı olduğunu söyleyen Aziz Yıldırım, olayın gerçekleştiği maçtan önce rakip takımın yöneticilerinin kendilerine yönelik söylemleri olduğunu savundu. Yıldırım, "Hulki Kahvecioğlu maçtan önce 'Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu maça gelmesinler, salona girişlerine izin vermeyeceğiz' diyerek beni tehdit etmiştir. Yüzde 10 hakkımız olan taraftarı da almayacaklarını söylediler" iddiasında bulundu.

'O KARIŞIKLIKTA TOKAT ATMIŞ OLABİLİRİM'

Hulki Kahvecioğlu'nun bu sözleri üzerine Fenerbahçe Kadın Basketbol Şube Sorumlusu Ozan Balaban'ın Yakın Doğu Üniversitesi yetkilileri ile görüştüğünü söyleyen Aziz Yıldırım, "Aynı beyanları Ozan Balaban'a da söylemişler. Bu durumu Basketbol Federasyonu Başkanı ve CEO'su telefonla bizzat söyledim. Federasyon yetkilileri devreye girerek olaya müdahale ettiler, taraftarımız salona alındı. Ben de salona gittim. Salona girerken herhangi fiili bir müdahale ile karşılaşmadım. Tribüne çıktık, tribünde Beşiktaş taraftarı olan Asya Kartalları Grubu Beşiktaş formaları giyerek yerini almışlardı. Salona girdiğimde bana ana avrat küfür etmeye başladılar. Tribüne girdiğimizde Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Mehmet Işık Eyigüngör yerinde oturuyordu. Kendisine halen Fenerbahçe Kongre üyesi olan ve eski yönetim kurulu üyesi olan şahsın Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu maça gelmesin, gelirlerse salona sokmam. Fenerbahçe taraftarı maça gelmesin sözlerinin yakışıp yakışmadığını, ayrıca Beşiktaş taraftarı olan Asya Kartalları'nın şahsıma küfür etmelerini nasıl karşıladığını sordum. Cevap vermedi, ayağa kalktı. Aramızda itişme kakışma başladı, sonrasında ayrıldık" dedi.

'O KADAR ÖNEMLİ DEĞİL TOKAT ATMAK'

Bu sırada Hakim Ceyhan Utlu, "Sizin tokat atma iddianız var" diye sordu. Aziz Yıldırım, "O karışıklıkta tokat atmış olabilirim. O kadar önemli değil tokat atmak, yapılanların karşılığında. Benim gözlüğüm de yere düşerek kırıldı" dedi.

FETÖ tarafından şike iddiası ile cezaevine konulduğunu söyleyen Aziz Yıldırım, "Bana isnat edilen suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

CEZA ALMASI DURUMUNDA CEZANIN ERTELENMESİNİ İSTEMEDİ

Hakim Ceyhan Utlu, herhangi bir ceza alması durumunda cezasının ertelenmesini talep edip etmediği sorulan Aziz Yıldırım, "Hayır, hiçbir şey istemiyorum. Beni tehdit edecekler gelme diye, ben bir tokatla ceza alacağım. 25 milyon taraftarı olan Fenerbahçe'nin başkanı salona gelemez diyorlar. Beni tehdit etmişlerdir" dedi.

Yıldırım ardından, "Sabıkam var. Yargıtay'da devam ediyor. Bu ülkede ne olacağı belli olmuyor" dedi.

Hakim Ceyhan Utlu, "Kesinleşen cezanız yok" dedi. Yıldırım da, "Silah ruhsatı için başvuruyorum, vermiyorlar" dedi.

Işık Eyigüngör'ün Avukatı Seyit Kaplan, "Tanık ifadeleri, dosyada bulunan rapor sanığın müvekkilimi darp ettiğini açıkça göstermektedir. Şikayetimiz devam etmektedir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

İDDİANAMEDEN

7 Mayıs 2017 tarihinde Kadıköy Ceferağa Kapalı Spor Salonu'nda Yakındoğu Üniversitesi ile Fenerbahçe takımları arasında oynanan bayan basketbol maçında bu kulübün başkanı Işık Eyigüngör'e fiili saldırıda bulunduğu gerekçesi ile Aziz Yıldırım hakkında, "Kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatılmış, soruşturma sonucu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yıldırım hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.

İddianamede, Işık Eyigüngör hakkında da, "Kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 9 aya kadar ceza isteniyor.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek yargılamaya başlamıştı.

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