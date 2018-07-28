Azime'yi yaşama bağlayan operasyon

ANTALYA'da iki kez yapılan böbrek naklini vücudu kabul etmeyen, kan kaçağı olan kalp kapakçığı da birkaç kez onarılmasına rağmen olumlu sonuç alınamayan Azime Işık (20), ameliyatsız yöntemle kalp kapakçığındaki kaçak önlenince yeniden yaşama tutundu.Alanya ilçesinde oturan Azime Işık'a, 2015 yılında böbrek yetmezliği tanısı kondu. Işık'a iki kez böbrek nakli yapıldı, ancak vücudu reddetti. Işık'ın kan kaçağı olan kalp kapakçığına da birkaç kez ameliyatla müdahale yapıldı, ancak sonuç alınamadı. Günleri hastanelerde geçen, sık sık yoğun bakım ünitesine alınan Azime Işık, lise eğitimine de devam edemez hale geldi. Rahatsızlıklarından dolayı düzgün beslenemeyen Işık, günden güne zayıfladı.Babası Hamdullah Işık'ı 14 yıl önce kaybeden Azime Işık, annesi Fatma Işık'a, Antalya'da başka bir kardiyoloğa görünmek istediğini söyledi. Anne Işık, kızının isteğini yerine getirmek için birlikte Antalya'ya geldi. Azime Işık, tavsiye üzerine gittikleri özel hastanede, Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Ateş tarafından muayene edildi. İsmail Ateş, kalpteki mitral kapağın hala kan kaçırmaya devam ettiğini, ancak ameliyatı yapabileceğini söyledi. Gerekli tahlil ve incelemelerin ardından Antalya'da ilk kez denenen yöntemle ameliyatsız kalp kapakçığı tamir edilen Işık'ın kan kaçağı önlendi.NORMAL YAŞAMA DÖNDÜOperasyonu gerçekleştiren Uzman Dr. İsmail Ateş, "Hastamızın kalp kapağı onarıldı, yeniden böbrek nakline uygun hale getirildi. Azime artık normal yaşantısına devam edebilecek. Yemeğini yiyebilecek, suyunu içebilecek, yürüyebilecek. İhtiyaçlarını yardımsız kendisi karşılayabilecek" dedi.Operasyonun ardından taburcu edilen Azime Işık, doktoru İsmail Ateş'e sımsıkı sarıldı, sevinç gözyaşlarına hâkim olamadı. Işık, "Umudumuzu tamamen yitirmiştik. Beni yeniden yaşama kavuşturdunuz" diyerek teşekkür etti.

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