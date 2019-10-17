Azez şehidinin babası: Şehit babası olmakla şereflendik

SURİYE'nin Azez kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üsse, PKK/PYD-YPG'li teröristlerin havanlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in (25) babası Recep Mermer, şehit babası olmaktan gurur duyduğunu belirtti. Mermer, "Oğlum, daha önce 2 kez ölümden döndü. Çok şükür, şehit babası olmakla şereflendik" dedi.

Suriye'nin terör örgütü PKK/PYD-YPG kontrolünde bulunan Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Azez'e yakın TSK'ya ait üsse, 11 Ekim'de yapılan havanlı saldırıda, Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen ve Uzman Onbaşı Yunus Mermer şehit oldu. Şehit Mermer, 12 Ekim'de, memleketi Konya'da yaklaşık 20 bin kişi tarafından son yolculuğa uğurlandı. Taziyeleri kabul etmeye devam eden baba Recep Mermer, şehit babası olmaktan gurur duyduğunu belirtti. Oğlu Yunus'un 2 yaşında rahatsızlık geçirdiğini anlatan baba Mermer, ''Yunus, 2 yaşında bir rahatsızlık geçirdi. Biz vefat etti, diye ağzına su damlattık. Yıllar sonra trafik kazası geçirdi, 2 kez ölümden döndü. Rabb'im, şehitlik gibi onurlu bir makam için ömrünü uzun eylemiş. Çok şükür, şehit babası olmakla şereflendik. Şimdi birlik zamanı. Başımızı dik tutup, vatanımızı böldürmeyeceğiz. Gün birlik ve beraberlik günü. Dualarımız harekata katılan askerlerimizle" diye konuştu.

'23 EKİM'DE İZNE GELECEKTİ'

Recep Mermer, şehit oğlunun Selçuk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü'nden mezun olduktan sonra vatani görevini yapmak üzere gittiği birliğinde uzman çavuş olmak için dilekçe verdiğini anlattı. Mermer, ''Sivil hayatında işi hazırdı, çalıştığı iş yeri de vardı; ancak o bu şerefli mesleği çok isterdi. Şehit olmadan önceki akşam doğum günüm olduğu için beni aradı. Annesiyle birlikte 20 dakika görüntülü konuşma yaptık. 23 Ekim'de izne gelecekti. Ülkemizi bölmek için uğraşıyorlar. Bu topraklarda sürekli çatışma çıkarıyorlar. Bu saldırılar bizi yıldırmıyor, dik ve diri tutuyor. Mevzu YPG/PKK meselesi değil. Beraber şehit olan Abdülhamid Bilgen evladım Diyarbakırlı. Babasıyla görüştüm. O bana 'Mübarek olsun inşallah' diyor, ben ona. İnşallah en kısa zamanda ziyaretine gideceğim" dedi.

Oğlunun şehit olduğu gün iş yerinde çalıştığını ve o sırada apartman görevlisinin evi su bastığı bahanesiyle kendisini çağırdığını aktaran Mermer, "Eve gelmek için yola çıktım. Şehit haberini vermek için gelen askerleri sokağımızda görünce 'Elhamdülillah Rabb'im bizlere şehit babası olma onurunu nasip etti' dedim" diye konuştu.

'BİRLİK OLMA ZAMANI'

'Barış Pınarı Harekatı'nda ordunun başarılı olacağına inandığını belirten baba Mermer, "Ferasetli olmak lazım. Birliğimiz, beraberliğimiz bozulmasın. Hainlere fırsat vermeyelim. Şu an birlik olma zamanı. Birleşmemiz gereken noktada, birleşmemiz gerekiyor. Bu dava, milli dava. Dünya bir tarafa biz bir tarafa. Ülkemizi böldürmeyeceğiz. Devam eden 'Barış Pınarı Harekatı'nda Allah'ın izniyle ordumuz muzaffer olacak" dedi.

ADINA CAMİ YAPTIRILMASINI VASİYET ETMİŞ

Oğlu Yunus Mermer'in şehit olmadan önce kendi adına camı yaptırılması yönünde vasiyet hazırlayıp, arkadaşlarına verdiğini de belirten baba Recep Mermer, "Oğlum, vasiyetini bile hazırlamış. Arkadaşlarına vasiyeti olmuş, camiye isminin verilmesini istemiş. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da yapılan bir camiye isminin verileceğini söyledi. Şimdi Kenya'da adına bir de su kuyusu açılıyor. Şehit olduğu gece, hasta olan bir arkadaşım, rüyasında görmüş. Üniformalı arkadaşlarıyla birlikte göğsünde büyük yıldız şeklinde bir madalya takılı halde hastanede onu ziyaret etmişler. Sabah telefonda ağlayarak anlattı" diye konuştu.



