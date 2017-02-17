Azeri milletvekillinden gençlere 'Tepki verin' çağrısı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, () - AZERBAYCAN Milletvekili ve Türkiye- Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Vekili Ganire Paşayeva, gençlerden, dünya gündemindeki Türk milleti aleyhine konularda sosyal medya üzerinden tepki vermelerini istedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde (MSKÜ) Orkun Kültür Topluluğu, Azerbaycan Milletvekili ve Türkiye- Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Vekili Ganire Paşayeva'nın konuşmacı olduğu 'Dinmeyen Çığlıklar' programını düzenledi. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki programa Muğla Valisi Amir Çiçek'in yanı sıra Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Muğla İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Amir Çiçek, Türkiye ve Azerbaycan'ın tek millet iki devlet olduğunu belirterek, "Bizler kardeşlerimizin acılarını yüreğimizde hissediyoruz. Hocalı katliamında katledilen kardeşlerimizin acısı yüreğimizi bir kor gibi dağlıyor. Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz" dedi. MSKÜ'de 200'ün üzerinde Azerbaycanlı öğrencinin öğrenim gördüğünü belirten Vali Çiçek, "Dilde, fikirde, ekonomide, ticarette, eğitimde birlik yapıldıkça iki ülke arasındaki ilişkiler daha da güçlü hale gelecek. İki ülke arasında kurduğumuz gönül köprüleri daha da sağlamlaşacak. Türkiye ne kadar güçlü olursa Azerbaycan da o kadar güçlü olur. Azerbaycan ne kadar güçlü olursa Türkiye de o kadar güçlü olur. Onun için daha çok çalışacağız" diye konuştu.

Azerbaycan Milletvekili ve Türkiye-Azerbaycan parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Vekili Ganire Paşayeva ise yüzyılları şekillendiren bazı oyunlar oynandığına dikkat çekerek, "Gençlerimiz bu oyunların farkında olur ve bunlara izin vermezse, bu coğrafyada çok daha iyi yerlerde oluruz. Her gencimiz, odasının baş köşesinde bir harita bulundurmalı, bölgesini, dünyayı ve Türk dünyasını tanımalı. 'Bu büyük coğrafyada ben ne yapabilirim?' diye düşünmeli. Biz 300 milyonluk büyük bir milletiz ve müthiş bir stratejik coğrafyaya sahibiz" dedi.

SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANIN ÇAĞRISI

Gençlerin, dünyanın her yerindeki siyasetçilere sosyal medya üzerinden mesaj atarak Hocalı katliamı ve diğer konularda açıklama yapıp yapmayacağını sormasını isteyen Paşayeva "Gençlerimize bu konuda güveniyorum. Sosyal medya üzerinden atacağımız mesajlarla bile farkındalık yaratmak mümkün. Bugün dünya, internet dünyası. Sosyal medya dünyası. Zaman zaman bazı ülkelerde Türk milleti aleyhine konular gündeme geliyor. Böyle konular hangi ülkenin gündemine gelirse gelsin hemen sosyal medya üzerinden gerekli tepkiyi vermemiz gerekiyor" diye konuştu.

Azerbaycan Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi Doç. Dr. Necibe Nesibova, Azerbaycan Devlet Sanatçısı ve Üniversite Hocası Nuriyye Hüseynova, Orkun Kültür Akademi Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Demirak, MSKÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Füsun Özerden ile MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar'ın da birer konuşma yaptığı program öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Dinmeyen Çığlıklar programı, belgesel gösteriminin ardından konuşmacılara çiçek ve plaket takdim edilmesi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.



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