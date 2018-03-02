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Azeri kadın Afrin şehitleri için mevlit okuttu, lokma hayrı yaptı

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinin Altınova Mahallesi'nde, bir dönercide çalışan Azeri uyruklu Sevda Oruçova (55), Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit düşen Mehmetçikler...

Azeri kadın Afrin şehitleri için mevlit okuttu, lokma hayrı yaptı
BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinin Altınova Mahallesi'nde, bir dönercide çalışan Azeri uyruklu Sevda Oruçova (55), Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit düşen Mehmetçikler için cuma namazı öncesinde mevlit okutup, cemaate lokma dağıttı.
Altınova’da 26 yıldan bu yana yaşayan ve bir dönercide çalışan Azeri uyruklu Sevda Oruçova, terör örgütlerine karşı mücadele verirken, Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekâtı sırasında dün şehit olan 8 Mehmetçik ve bugüne kadar şehit düşen askerler için mevlit okuttu. Hacı Bayram Veli Camii İmamı İbrahim Adıgüzel, Orta Camii İmamı Hicabi Sarıgül ve müezzin Üzeyir Çelik mevlit okudu. Cuma namazı öncesinde ve sonrasında cemaate şehitler için döktürülen lokma ikramı yapıldı.
Cemaate cami çıkışında lokma ikram eden Sevda Oruçova, "Ben Azerbaycan’dan geldiğimden bu yana yapmadığım iş kalmadı. Çobanlıktan sitelerde ev temizliğine, börekçilikten aşçılığa kadar birçok iş yaptım. Kendi lokantamı açtım ve 3 yıl çalıştırdıktan sonra devrettim. Şimdi komşumuz Hasan Erkişi’ye ait döner büfesinde çalışıyorum. Askerlerimizi çok seviyorum. Ne zaman başım dara düşse hep yanımda oldular, ben de onlara kol kucak açtım, Altınova halkı beni hiçbir zaman dışlamadı. Kendilerinden birisi olarak gördü. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Allah devletimize ve askerlerimize güç versin" dedi.

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