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Azeri İşadamı Etimad İsmayilov'un öldürülmesine ilişkin dava görüldü

Halil YILMAZ/İSTANBUL,()-AZERİ İşadamı Etimad İsmayilov(49)'u öldürdüğü iddiasıyla yargılanan eski Azerbaycan Emniyet Müdürü Gozal Damirov'un (63) ilk duruşması görüldü. Damirov, savunmasında “Ben eğer öldürtmek isteseydim, yurtdışından...

GENEL 13.12.2019, 19:18
Azeri İşadamı Etimad İsmayilov'un öldürülmesine ilişkin dava görüldü

Halil YILMAZ/İSTANBUL,()-AZERİ İşadamı Etimad İsmayilov(49)'u öldürdüğü iddiasıyla yargılanan eski Azerbaycan Emniyet Müdürü Gozal Damirov'un (63) ilk duruşması görüldü. Damirov, savunmasında “Ben eğer öldürtmek isteseydim, yurtdışından adam çağırtır öldürürdüm" dedi.
Azeri işadamı Etimad İsmayilov, 19 Eylül 2018 tarihinde Florya'daki ofisinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin yargılanan Gozal Damirov ve şoförü Barış Aslan'un ilk duruşması bugün görüldü. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Gozal Damirov ve Barış Aslan getirilirdi. İddianamenin okunması ve kimlik tespitinin yapılmasının ardından başlayan duruşma Damirov'un savunmasıyla devam etti.

"BAŞKA YOLUM YOKTU"
Damirov, savunmasında İsmayilov'a uzun süre para verdiğini ve para vermek için mülklerini sattığını anlattı. İsmayilov'un elini makasla kestiğini öne süren Damirov, kendisine 4 milyon dolarlık borç kağıdı imzalatıldığını ifade etti. İntihar etmek istediğini belirten Damirov, şöyle devam etti: “Sürekli beni arıyor, tehdit ediyordu. Telefonda bana 'Florya'daki evinden çocuklarını, torunlarını aldırıp öldürteceğim' diye tehditte bulundu. Artık çıldırmıştı. Ofise çağırdı. O sırada diğer telefonu çaldı biriyle konuştu. O kişiye 'Nerede kaldınız. Bu şerefsiz birazdan burada olacak. Bunu gelin götürün' dedi. Etimad, 2018 Mart ayında bir Azeri işadamından 5 milyon dolar para istedi. Adamı bulamayınca cipini yaktı Bursa'da. Ben onun ofisine giderken eve uğradım. Bana hediye edilmiş olan ruhsatsız silahı ne olur ne olmaz diye yanıma aldım. Ofise gittim. Bana ettiği küfürleri söyleyemem bile. Onu şikayet edersem beni kimse kurtaramazdı biliyorum. Bana 'seni şimdi Gürpınar'a götürecekler' dedi. 'Bir iki saat sonra da kız torununa bunları bunları yapacaklar, diğer torunun Demir'in de parmaklarını keseceğiz' dedi. Birden kalktı sağ elini cebine attı. Sandalyesi geriye doğru hızla gitti. Ben de silahımı aldım. Ona ateş ettim. Elindekinin telefon olduğunu sonradan gördüm. Başka yolum yoktu." 
 
"BABASINDAN ÖZÜR DİLERİM"
Damirov, savunmasını şu şekilde sonlandırdı: “Maktulün babası buradadır. Azerbaycan'ın en saygın insanlarındandır. Ondan çok özür dilerim. O da Etimad'ın nasıl bir insan olduğunu bilir. Şu an çok pişmanım, keşke olmasaydı. Sonra arabaya binip şoförümle Beşiktaş'a gittim. Oğluma telefonda olanı anlattım. Şoförüm Barış olayı böyle duydu. Kaçmak istesem kaçardım yarım saat içinde İstanbul'dan çıkardım ama ailem burada. Beşiktaş'ta bir kafede oturduk. Barış'a dedim ki: 'Sen ailemin yanında ol. Ben de taksiyle gideceğim.' Herkesin bilmesini istiyorum. Ben eğer öldürmek isteseydim. Yurtdışından adam çağırır öldürtürdüm."

"TELEFONDA KONUŞURKEN HABERİM OLDU"
Tutuklu diğer sanık Barış Aslan ise savunmasında, “Gozal Bey bana pek bir şey anlatmazdı. Aralarındaki ilişkiyi çok bilmem o yüzden. Ancak olaydan bir gün önce kendisine küfürler ettiğini söyledi. Telefonda konuşurken hadiseden haberim oldu. 'Reis ne yapalım' dediğimde 'Ben polisim, polise gideceğim' dedi. '10 dakika çay içip helalleşelim git sen' dedi. Helalleştik ayrıldık. Oturduğumuz mekandayken polis geldi. Çantadaki silahtan hiçbir zaman haberim olmadı. Polisler açtığında içinde silah olduğunu gördüm" dedi.

"OĞLUM SANIĞIN ANLATTIĞI GİBİ BİRİ DEĞİLDİ"
Duruşmaya şikayetçi olarak katılan maktulün babası İlyas İsmailov “Türk adaletine güveniyorum. Oğlum sanığın anlattığı gibi biri değildi. Sözünde duran, mert ve dürüst bir insandı. Kendi parasıyla Somali'deki çocuklar için su kuyusu açtırmıştı. Sözleşmelerine yetimhaneye para bağışı konusunda şartlar koydururdu. Eğer sanık bana müracaat etseydi oğlumu uyarırdım. Benim bir dediğimi iki etmezdi."
 
1 SANIK TAHLİYE OLDU
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanık Gozal Damirov'un tutukluluk halinin devamına, diğer tutuklu sanık Barış Aslan hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesine karar verdi. Mahkeme ayrıca 5 tanığın zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.  
 
İDDİANAMEDEN
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Damirov'un “Tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, “ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianamede davanın diğer sanığı Barış Aslan'ın ise “Suça yardım" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istenirken, “Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
(FOTOĞRAF)

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