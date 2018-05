Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, gençlerle buluştu

KOCAELİ Kitap Fuarı'nda konferans veren Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, "Evinizde söylenmeye ayırdığınız 15-20 dakikalık zamanı, o fular takan milletvekillerine bu terör örgütünün ne kadar can aldığını söyleyin" dedi.Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 10. Kocaeli Kitap Fuarı'nda konferans verdi. Gençlere tarihin öneminden bahseden Paşayeva, Türk devletlerinde yaşayan herkesin tek parça olarak hareket etmesi gerektiğini söyledi. Sosyal medya uygulamalarının önemine dikkat çeken Paşayeva, "Terör örgütlerinin Türkiye'ye neler yaptıklarını biliyorsunuz. Bu terör örgütlerinin arkasında güçler var. Mesela Belçika'da, Brüksel'de PKK terör örgütüne destek kampları kuruluyor. Almanya Parlamentosu'nda bir partinin üyeleri terör örgütüne destek eşarpları bağlıyor. Her biriniz bunları evinizde eleştiriyorsunuz değil mi? Peki sizin sesinizi duyuyorlar mı? Sizi duymadıklarını hepiniz biliyorsunuz değil mi? Hepimiz sosyal medyada varız. O evinizde söylenmeye ayırdığınız 15-20 dakikalık zamanı sosyal medya ile değerlendirebilirsiniz. Açın internette o fular takan milletvekillerinin isimlerine bakın. Daha sonra sosyal medya sitelerinden bir bir onların hesaplarına ulaşın ve onlara bir mesaj gönderin. Mesajınızda bu terör örgütünün ne kadar can aldığını söyleyin. Neler yaptığını söyleyin. Almanca bilmiyor olmanız önemli değil. İnternette yazdığınız Türkçe cümleyi Almancaya çevirebilirsiniz. Belki mükemmel bir çeviri olmaz. Ancak söylemek istediğiniz şeyi söylemenize yetecek bir çeviri elde edebilirsiniz. Bunu kaçınız yaptınız? Bakın ben Karabağ'ı, Ahıska'yı sormuyorum. Türkiye bizim devletimiz değil mi? Her gün şehitler geliyor. O şehitlerimiz buradaki gençlerimiz ile aynı yaştalar. Onlar canlarını ne için veriyorlar? Sizin için, bizim için, bu vatan için veriyorlar. Onlar canını veriyorlarsa, bizim günde 20 dakikamızı vermemiz çok mu?" diye konuştu.

