Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Beştepe'de

ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i, Beştepe'de resmi törenle karşıladı. Ardından iki lider başbaşa görüştü.
(FOTOĞRAF)
ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i, Beştepe'de resmi törenle karşıladı. Ardından iki lider başbaşa görüştü. (FOTOĞRAF)
25 Nisan 2018 Çarşamba 13:03
ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i, Beştepe'de resmi törenle karşıladı. Ardından iki lider başbaşa görüştü.
(FOTOĞRAF)
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