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Azerbaycan Ankara Büyükelçisi İbrahim Sivas'ta
AZERBAYCAN Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti. Çeşitli gezi ve ziyaretlerde bulunmak için Sivas'a gelen Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Vali Salih Ayhan'ı makamında...
GENEL 30.10.2019, 15:36
AZERBAYCAN Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti.
Çeşitli gezi ve ziyaretlerde bulunmak için Sivas'a gelen Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Vali Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti. İlk olarak şeref defterini imzalayan İbrahim, Vali Ayhan ile birlikte bir süre sohbet etti. Ziyarette Vali Ayhan, Büyükelçi İbrahim'e Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılına özel hazırlanan hatıra pulu ve Selçuklu Devleti'nin simgesi olan çift başlı kartal tablosu hediye etti. Ziyarette konuşan Büyükelçi Hazar İbrahim, Sivas Kongresinin 100'ncü yılını kutladı. İbrahim, Sivas'ta bulunan bir parka Karabağ isminin verildiğini belirterek bundan dolayı mutlu olduğunu söyledi.
Çeşitli gezi ve ziyaretlerde bulunmak için Sivas'a gelen Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Vali Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti. İlk olarak şeref defterini imzalayan İbrahim, Vali Ayhan ile birlikte bir süre sohbet etti. Ziyarette Vali Ayhan, Büyükelçi İbrahim'e Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılına özel hazırlanan hatıra pulu ve Selçuklu Devleti'nin simgesi olan çift başlı kartal tablosu hediye etti. Ziyarette konuşan Büyükelçi Hazar İbrahim, Sivas Kongresinin 100'ncü yılını kutladı. İbrahim, Sivas'ta bulunan bir parka Karabağ isminin verildiğini belirterek bundan dolayı mutlu olduğunu söyledi.
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