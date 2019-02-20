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Azap Gölü, ulusal öneme haiz sulak alan tescil edildi

AYDIN'ın Söke ilçesindeki su kuşlarının yaşaması ve üremesi için doğal ortam sağlayan sulak alanların başında gelen Azap Gölü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 'Ulusal Öneme...

Azap Gölü, ulusal öneme haiz sulak alan tescil edildi
AYDIN'ın Söke ilçesindeki su kuşlarının yaşaması ve üremesi için doğal ortam sağlayan sulak alanların başında gelen Azap Gölü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' olarak tescil edildi.
Aydın Mahalli Sulak Alan Komisyonu, kirliliği ile sürekli gündeme gelen Azap Gölü'nü ve buradaki canlı yaşamı korumak için 2 yıl önce harekete geçti. Komisyon, 8 Ağustos 2017 tarihinde, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), DSİ 4. Bölge Müdürlüğü, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay başkanlığında yaptığı toplantıda, Azap Gölü'nün ilgili makamlara sulak alan olarak önerilmesine karar verdi. Bu yönde hazırlanan raporun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce değerlendirilmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü devreye girdi. Genel Müdürlük, raporların incelemesini tamamladıktan sonra 2019 Kış Ortası Su Kuşu Sayımları'na göre ülkede nesli tehlike altında bulunan saz kedisi ile 19 farklı türden 388 su kuşuna ev sahipliği yaptığı belirlenen Azap Gölü'nü Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescil etti. Bu karar, yazıyla ilgili kurumlara da tebliği edildi.
DOĞASEVERLERİ SEVİNDİRDİ
Karar, başta EKODOSD üyeleri olmak olmak üzere doğaseverleri ve yöre halkını sevindirdi. Doğal ve kültürel kaynak değerleriyle Aydın bölgesinde yapılacak ekoturizm etkinlikleri için çok önemli olan Azap Gölü'nün 'Ulusal Sulak Alan' olarak tescil edilmesinin mutluluk verici olduğuna dikketi çeken EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, emeği geçen herkese teşekkür etti. Aydın bölgesinin en önemli sulak alanlarından biri olan Azap Gölü'nün, biyolojik çeşitlilik açısından zengin türlere ev sahipliği yaptığını anlatan Sürücü, "Azap Gölü, antik adı Latmos olan Beşparmak Dağları'nın ve 12 İyon kentinden biri olan Myus'un hemen yanı başında. Hazırlanacak yönetim planından sonra, koruma kullanma dengesi gözetilerek yapılacak ekoturizm faaliyetleri sayesinde Yeşilköy ve Avşar kırsal mahallerinde yaşayan yöre insanlarına ve Aydın turizmine önemli katkısı olacaktır. Birçok kuş türünün ürediği Azap Gölü aynı zamanda, nesli küresel ölçekte tehlike altında bulunan tepeli pelikanların önemli beslenme alanını, nesli tehlike altında bulunan akkuyruklu kartal ve saz kedisinin de üreme ve beslenme alanını oluşturuyor. Göl kıyısında Myos Antik Kenti'ne ait kaya mezarları, Bizans Dönemi'ne ait Karyes Manastırı gibi geçmiş uygarlıklardan kalan tarihi değerler bulunuyor" dedi.

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