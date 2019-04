Az bilinen antik kentlere bisikletli yolculuğun ilk etabı Foça oldu

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), ()- TÜRKİYE'nin değişik illerinden İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir araya gelip yola çıkan 125 bisikletçi, Az Bilinen Antik Kentler (ABAK) Turu'nun ilk etabı sonunda Foça'da konakladı. Grupta yer alan 6 aylık bebekler, 4-5 yaş arası çocuklar, 74 yaşındaki aktivistler dikkat çekti.

Her yaş ve her meslek grubundan insanların bulunduğu bisikletliler, dün İzmir'in Karşıyaka ilçesinden yola çıktı. 70 kilometrelik etapta kırsal Maltepe Mahallesi, Panaztepe Antik Alanı Gerenköy, Bağarası güzergahını izleyerek Foça'ya ulaştı. Geceyi, Foça Belediyesi Karakum Plajı'nda kurdukları kamp çadırlarında geçiren bisiklet tutkunları, sabah kahvaltısının ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na gelerek saygı duruşunda bulundu. Ardından da arkeolog Ertan Aksoy'un rehberliğinde Aşıklar Caddesi güzergahını izleyerek Beşkapılar Kalesi, Surlar Bölgesi, Phokaia Arkeolojik Park Kazı Alanı'nı gezdi.

Bisiklet tutkunları, daha sonra mevsimin ilk seferi niteliğini de taşıyarak kendileri için Foça'ya gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi İZDENİZ'e ait 'Aziz Sancar' gemisiyle Mordoğan'a geçmek üzere yola çıktı. İkinci gün Mordoğan, Balıklıova, Ildırı Erythrai Antik Kenti, üçüncü gün Urla Klazomanai Antik Kenti, Bademler rotasını izleyeceklerini belirten grup sözcüleri Güray Gürsel, İrem Duman ve Mert Ardar, turu dördüncü gün kırsal Bademler Mahallesi'nde katkı verecekleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleriyle tamamlayacaklarını söyledi. Güray Gürsel aralarında 4 bebek ve 3 çocuğun da bulunduğu 125 gönüllüyle 'ABAK Her Yerde' sloganıyla yola çıktıklarını belirtirken, Mert Ardar her yıl değişik rotalarla olmak üzere ABAK'ın bu yıl 8'incisini gerçekleştirdiklerini, İzmir ve çevresinde az bilinen antik kentleri Türkiye ve dünyaya tanıtmaya çalıştıklarına vurgu yaptı. Ardar, "Bu sene Eurovelo rotasını gezmeyi tercih ettik. Toplam 232 kilometrelik güzergaha Phokai ile başladık. Güney rotalarıyla devam edeceğiz. Çocuk katılımına ayrı bir önem verdik. Aramızda 6 aylık bebek de 4-5 yaşlarındaki çocuklar da var" dedi.

Tur sırasında her türlü yardımlaşmayı yaparken, mola yerlerinde ihtiyaçların karşılanmasını da paylaştıklarını, maddi kaynağı masrafları katılımcı sayısına bölerek topladıklarını belirten İrem Duman, gönüllülerin dikkat ettiği en önemli konulardan birinin de turun son gününü 23 Nisan'a denk getirerek çocuklarla birlikte olmayı sağlamak olduğunu söyledi. İrem Duman da, "İzmir'de yaşayan öğrenciler olarak etkinlik yapacağımız okula bir hafta önce giderek duvarlarını boyuyoruz. Çocuklarla oynayacağımız sek sek gibi oyunlar için çizimler yapıyoruz. 23 Nisan'da da onlarla birlikte oluyoruz. Tur masraflarımızı hesaplarken çocuklara vereceğimiz hediyeler için de bir payda hesaplıyoruz. Bu yıl kırsal Bademler İlkokulu öğrencileriyle 23 Nisan'ı kutlayacağız" dedi.

ABAK bisikletçileri Foça dan Mordoğan'a Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz'ün de aralarında bulunduğu vatandaşlar tarafından uğurlandı.

