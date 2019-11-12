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Az avlanan palamudun fiyatı arttı
KARADENİZ'de, 1 Eylül'den itibaren başlayan sezonda az avlanan palamudun tezgahtaki fiyatı arttı. Samsun'da 300 gramlık palamudun tanesi 15, 600 gram ağırlığındaki palamudun tanesi ise 30 liradan satılıyor. Karadeniz'de, 1 Eylül'de...
GENEL 12.11.2019, 17:31
KARADENİZ'de, 1 Eylül'den itibaren başlayan sezonda az avlanan palamudun tezgahtaki fiyatı arttı. Samsun'da 300 gramlık palamudun tanesi 15, 600 gram ağırlığındaki palamudun tanesi ise 30 liradan satılıyor.
Karadeniz'de, 1 Eylül'de denizlerde yasağın sona ermesiyle başlayan av sezonunda hamsi, istavrit ve mezgitte bolluk yaşanırken, palamut ise az avlandı. Sezonda az avlanan palamudun tezgahtaki fiyatı da arttı. Samsun'da 300 gram ağırlığındaki palamudun tanesi 15, 600 gram olanların tanesi de 30 TL'den satılıyor. Balıkçı Doğukan Yılmaz, bu yıl avlanan palamut miktarında büyük düşüş olduğunu belirterek, "Geçen yıl palamut çok boldu, bu yıl ise 'hiç yok' diyebiliriz. Çok az geliyor balık haline palamut, o yüzden de fiyatı pahalı. Günde en fazla 15 tane palamut satıyoruz. Geçen sene 150- 200 kasa palamut satıyorduk. Bu yıl hamsi bol. Vatandaş hamsiden yana güldü, palamuttan yana ağladı. Hamsinin kilo fiyatı 5-7,5 TL, mezgit 30 TL, istavrit 10 TL" dedi.
Palamut Sinop'ta ise tanesi 15- 20, Ordu'da 15- 25, Trabzon'da 25 TL, Giresun'da da 15-20 TL'den satılıyor.
Karadeniz'de, 1 Eylül'de denizlerde yasağın sona ermesiyle başlayan av sezonunda hamsi, istavrit ve mezgitte bolluk yaşanırken, palamut ise az avlandı. Sezonda az avlanan palamudun tezgahtaki fiyatı da arttı. Samsun'da 300 gram ağırlığındaki palamudun tanesi 15, 600 gram olanların tanesi de 30 TL'den satılıyor. Balıkçı Doğukan Yılmaz, bu yıl avlanan palamut miktarında büyük düşüş olduğunu belirterek, "Geçen yıl palamut çok boldu, bu yıl ise 'hiç yok' diyebiliriz. Çok az geliyor balık haline palamut, o yüzden de fiyatı pahalı. Günde en fazla 15 tane palamut satıyoruz. Geçen sene 150- 200 kasa palamut satıyorduk. Bu yıl hamsi bol. Vatandaş hamsiden yana güldü, palamuttan yana ağladı. Hamsinin kilo fiyatı 5-7,5 TL, mezgit 30 TL, istavrit 10 TL" dedi.
Palamut Sinop'ta ise tanesi 15- 20, Ordu'da 15- 25, Trabzon'da 25 TL, Giresun'da da 15-20 TL'den satılıyor.
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