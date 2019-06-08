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Ayvalık’ta gece pazarı ilgi görüyor

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi sokaklarına yaz akşamlarında hareketlilik getirmek ve ticari hayatı canlandırmak için 10 yıl önce başlatılan gece pazarı bu yıl da kuruldu. Gece pazarı, 15 Eylül tarihine kadar sürecek. Ayvalık’ta 10 yıl...

Ayvalık’ta gece pazarı ilgi görüyor
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi sokaklarına yaz akşamlarında hareketlilik getirmek ve ticari hayatı canlandırmak için 10 yıl önce başlatılan gece pazarı bu yıl da kuruldu. Gece pazarı, 15 Eylül tarihine kadar sürecek.
Ayvalık’ta 10 yıl önce hayata geçirilen gece pazarı uygulaması bu sene bayramın ilk akşamı başladı. İlçede ticari hayata hareketlilik getirmek için uygulanan gece pazarında yaklaşık 70 tezgah kuruluyor. Talatpaşa Caddesi’nde başlayıp Barbaros Caddesi’ne uzanan pazarda, takıdan çantaya, kıyafetten oyuncağa kadar farklı ürünler satışa sunuluyor. Birçok kişi el emeği ürünlerini bu pazarda satma imkanı bulup, gelir elde ediyor. Pazar, ilçe halkı kadar, tatilcilerin de ilgisini çekiyor. Gündüzleri sahillerde denize girerek serinleyen tatilciler, akşamları da gece pazarını gezerek alışveriş yapıyor.  Barbaros Caddesi’nden bir bölüm esnafın gerçekleştirdiği müzik dinletisi ise gece pazarına renk katıyor.
Gece pazarı uygulaması 15 Eylül tarihine kadar, Perşembe akşamları hariç her gün 21.00- 01.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. 

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