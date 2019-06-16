Ayvalık’ta efsane futbolcu Ali İhsan Erbil unutulmadı

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), ()- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde geçen yıl akciğer kanseri nedeniyle yaşamını kaybeden ve Küçükköy Spor ile Ayvalıkgücü'nde top koşturduğu yıllarda golcülüğüyle hafızalarda derin izler bırakan Ali İhsan Erbil, ölümünün ilk senesinde dostları tarafından düzenlenen dostluk maçıyla anıldı.

Ayvalık Belediyesi Sarızeybek Spor Tesisleri’nde düzenlenen maçta, Ayvalıkgücü Belediyespor ile Küçükköyspor’un emektar futbolcuları, aynı dönemde omuz omuza mücadele ettikleri Ali İhsan Erbil’i andı. Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar’ın yanı sıra dönemin Ayvalıkgücü Teknik Direktörü Kadri Karayıldız ile Küçükköyspor’un Teknik Direktörü Aytekin Erhanoğlu’nun da katıldığı maç öncesinde futbolculuğu kadar yardımseverliği, insanlığı ve dostluğu ile bölge halkının gönlünde taht kuran Ali İhsan Erbil’e ait dev bir pankart açıldı. Ali İhsan Erbil’in ruhuna duaların edilmesiyle başlayan karşılaşma 6-6 beraberlik ile sona erdi.

Ali İhsan Erbil’in eşi Mürüvet Erbil ile çiftin çocukları Yusuf ve Adem Erbil, karşılaşma öncesindeki serenomide, sarı-kırmızılı ve kırmızı-beyazlı oyuncular ile hatıra fotoğrafı çekildi. Küçükköy Spor Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Ali İhsan Erbil’e ait çerçeveli bir fotoğrafı, eşi Mürüvet Erbil ve çocukları Yusuf ve Adem’e hediye edildi.

Karşılaşma öncesinde konuşan Altay’ın efsane futbolcusu Milli Takım’ın Vosvos Aytekin lakaplı oyuncusu Aytekin Erhanoğlu, Ali İhsan Erbil’i anarken, "Bu adamı kelimelerle anlatabilmek mümkün değil. Küçükköyspor’da yıllarca antrenörlük yaptım. Ali İhsan’a hiç taktik vermezdim. O’na sadece ‘Gol at yeter’ derdim. Öyle de yapardı ve hemen hemen her maçta da gol atardı. Rahatsızlığında kendisini ziyaret ettiğimde, ‘Sakın benim cenazeme gelme çok üzülürsün. Sakın gelme. Senin üzülmene katlanamam’ demişti. Bakın şu anda bile kalbim daralıyor" dedi.



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