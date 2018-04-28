Ayvalık’ta, Ayla Algan’a 'tiyatro emek ödülü'

BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen tiyatro festivalinin onur konuğu, tiyatro ve sinema oyuncusu Ayla Algan'a 'tiyatro emek ödülü' verildi.Ayvalık Kültür Sanat Derneği (AYKÜSAD), Ayvalık Sanat Derneği (ASD) ve Ayvalık Belediyesi tarafından ‘Her şeye rağmen tiyatro’ sloganıyla düzenlenen Ayvalık Tiyatro Festivali’ne tiyatro ve sinema oyuncusu Ayla Algan katıldı. Çocuk tiyatroları, sokak gösterileri ve atölye çalışmalarının yapıldığı festivalde Algan’a da ‘Tiyatro emek ödülü’ verildi.Algan’ın festivale onur vermesinden duyduğu mutluluğu belirten Ayvalık Belediye Başkanı CHP’li Rahmi Gençer, “Değerli sanatçımıza tüm Ayvalıklılar ve sanatseverler adına teşekkür ediyorum. Ayla Hanım, Ayvalık ile de çok güzel örtüşen bir insan, sanatının dışında. Babası Giritli. Ben bu plaketi tüm Ayvalık adına veriyorum. Ne mutlu sizin gibi sanatçılarımız var. İyi ki varsınız” dedi.Ödülü tüm öğrencileri ve festival yapanlar için kabul ettiğini belirten sinema oyuncusu Ayla Algan “Çünkü ben ödül aldığım zaman bir şey oynuyordum. Bir film ödülü aldım mesela, ‘Ah güzel İstanbul’ Avrupa’da. Bir şey yapıyordum yani. Çok teşekkür ederim. Siz benim ölümsüzlüğümsünüz” diye konuştu.

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