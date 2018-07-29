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Ayvalık'tan Yunanistan'a vize başvurularına ilgi arttı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, Ticaret Odası ve Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosluğu arasında imzalanan protokol ile başlayan vize işlemleri, tatilcilerin yüzünü güldürdü. Ayvalık Ticaret Odası ve Yunanistan İzmir Başkonsolosluğu...

Ayvalık'tan Yunanistan'a vize başvurularına ilgi arttı
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, Ticaret Odası ve Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosluğu arasında imzalanan protokol ile başlayan vize işlemleri, tatilcilerin yüzünü güldürdü.
Ayvalık Ticaret Odası ve Yunanistan İzmir Başkonsolosluğu arasında sürdürülen çalışmaların ardından Mart ayında, Yunanistan vizesi başvurusu protokolü imzalandı. Ayvalık Ticaret Odası hizmet binası içerisinde oluşturulan büroda Yunanistan'a vize başvuru işlemleri, Avrupa Birliği'ndeki (AB) 27 ülkenin vize işlemlerini gerçekleştiren İsviçre kökenli 'VFS Global' şirketi tarafından yürütülmeye başlandı.
AYVALIK'TAN YUNANİSTAN'A HER YIL 80 BİN KİŞİ GEÇİYOR
Ayvalık'tan Yunanistan'a her yıl 80 bin kişinin geçiş yaptığını belirten Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, kurulan büro ile Yunanistan'a vize için İzmir'e gitme zorunluluğunun ortadan kalktığını söyledi. Ayvalık hudut kapısının Avrupa'ya açılan önemli bir nokta olduğunu ifade eden Mustafa Büyükçıvgın, şöyle konuştu:
"Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosluğu ile imzaladığımız protokol neticesinde, vize başvuru işlemleri VFS Global Şirketi tarafından yürütülmektedir. Vize başvurularında yolda bir gün harcanıyordu, bu önlendi, zaman ve paradan tasarruf ediliyor. Ayvalık’tan Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş sayısı her yıl ortalama 80 bin civarında, her yıl binlerce kişi vize işlemleri için başvuruyor. Başvurular artık İzmir yerine Ayvalık’tan yapılıyor. Çevre il ve ilçelerden birçok kişi İzmir yerine Ayvalık’a geliyorlar. Ayvalık’ta şu an vize işlemleri yoğunlaşmış durumda. Odamızın Ayvalık’a ve üyelerine bir katkısı söz konusu. Bu yüzden de firmadan herhangi bir kira bedeli almıyoruz. Bu işlemler için bir odamızı tahsis ettik. Üyelerimize nasıl faydamız olur, Ayvalık’a turizm anlamında nasıl bir katkıda bulunabiliriz diyerek hareket ettik."
Vize işlemlerinin yürüten 'VFS Global' Türkiye Operasyon Sorumlusu Sertan Aslantürk ise Türkiye'de 24 ülkeyi temsil ettiklerini söyledi. Ayvalık'tan Nisan ayından itibaren 400 vize başvurusu aldıklarını belirten Aslantürk, günde ortalama 5 kişinin vize işlemlerini yürüttükleri bildirdi.

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