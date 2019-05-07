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Ayvalık'ta, 'Trafik Haftası' kutlandı

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), () - BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, 'Karayolları Trafik Güvenliği Haftası' kapsamında hazırlanan stantlarda, trafik işaret ve kuralları ile kask kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı. Ayvalık...

Ayvalık'ta, 'Trafik Haftası' kutlandı

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), () - BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, 'Karayolları Trafik Güvenliği Haftası' kapsamında hazırlanan stantlarda, trafik işaret ve kuralları ile kask kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı.
Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ve Ayvalık Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından düzenlenen 'Trafik Haftası' programı, İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Hazırlanan stantlarda, trafik işaret ve kuralları ile kask kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı. Hızın görme yetisi, durma- fren mesafesi, sürücü davranışları, hız limitleri, hızın azaltılması gereken yerler konusunda bilgi veren Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Gökhan Erdal, trafik kazalarının nedenlerini anlattı.
Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Komiser Murat Danış, ilçede yapılan motosiklet denetimlerinde çok sayıda sürücünün kasksız veya sürücü belgesiz motosiklet kullandığını belirterek, "Trafik kazasına karışan motosiklet sürücülerinin kask takmamaları nedeni ile ciddi şekilde yaralanma ve hatta ölümle sonuçlanan kazalar yaşanmaktadır. Bundan dolayı ailelerden ricamız, çocuklarına sürücü belgesiz ve kasksız motosiklet kullanmalarına izin vermemeleridir" dedi.

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