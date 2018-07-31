Ayvalık'ta 'sigara izmariti' faciaya neden oluyordu

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolunda, araçtan atılan izmarit nedeniyle çıktığı ileri sürülen yangın, bölgedeki bir akaryakıt istasyonuna ulaşmadan söndürüldü.Yangın, saat 16.00 sıralarında Çanakkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E-87 karayolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunun hemen yanı başında kuru otların bulunduğu alanda çıktı. Yangın, alevlerin rüzgarın etkisiyle akaryakıt istasyonuna sıçrama tehlikesi nedeniyle korkuttu. İddiaya göre, anayol üzerinde seyir halindeki araçtan yol kenarına atıldığı ve sönmediği ileri sürülen sigara izmariti nedeniyle çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulan yangın, ihbar üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.Yetkililer, özellikle yol kenarındaki kuru otların tutuşabilme ihtimaline karşı seyir halindeki sürücülerin içtikleri sigara izmaritlerini yanar halde gelişi güzel yola atmamaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

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