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Ayvalık'ta öğretmenlerden 18 Mart Oratoryosu

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle sahnelenen 18 Mart Oratoryosu büyük beğeni aldı. Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Garnizon Komutanı Fevzi Koyuncu, İlçe Milli Eğitim...

Ayvalık'ta öğretmenlerden 18 Mart Oratoryosu
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle sahnelenen 18 Mart Oratoryosu büyük beğeni aldı.
Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Garnizon Komutanı Fevzi Koyuncu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır'ın yanısıra çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlik, Özel Bahçeşehir Okulu Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Sebahat-Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu oda orkestrasının eşlik ettiği Ayvalık Öğretmenler Korosu'nca sahnelenen 18 Mart Oratoryosu, izleyenlerin beğenisini kazandı. Sözlerini Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı, Metin Tufan tarafından bestelenen ‘Çanakkale Şehitlerine’ adlı şiir, müzik öğretmeni Mesut Arıkan'ın şefliğinde Öğretmenler Korosu tarafından seslendirildi. Koro, program sonunda uzun süre alkışlandı. Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan da, koro adına Şef Mesut Arıkan'a çiçek ve plaket takdim etti.
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