Ayvalık'ta nergis zamanı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, 'nergis mevsimi' yaşanıyor. Ayvalık'ın 22 adasından biri olan Çiçek Adası'ndan toplanan sarı-beyaz renkli nergisler, ev ve işyerlerinin masalarını süslüyor.Ayvalık'ın adalarına, şekline göre 'Hasır' veya 'Tavuk', bitki örtüsünün rengine göre 'Kara', bitki olmaması nedeniyle 'Çıplak' gibi çeşitli adlar verilmiş. Ayvalık'taki 22 adadan biri de Çiçek Adası. Çiçek Adası, adını aralık ve şubat aylarında açan ve mis gibi kokan nergislerden almış. Katerinli, Katrinli ve Hatırlı Aileleri'nin özel mülkü olan, üzerinde 2 bin zeytin ağacı ve 3 bin çam ağacı bulunan toplam 267 bin metrekarelik Çiçek Adası'nda, aralık ayından itibaren boy göstermeye başlayan nergisler, görsel bir şölen sunuyor. Her yıl aralık ayından itibaren çiçeklenmeye başlayan nergisler, mart sonuna kadar adayı süslemeye devam ediyor. Bu yıl da nergisler adayı sarıyor. Adadan toplanan nergisler ise Ayvalık'ta satışa sunuluyor. Toplandıktan sonra serin yerde tutulursa 10-15 gün dayanabilen sarı-beyaz renkleri nergisler, Ayvalık'ta ev ve işyerlerinin masalarını süslüyor.Adadaki nergisler 10 yıldır Hüseyin Öztürk tarafından toplatılarak Ayvalık'ta yaşayanlarla buluşturuluyor. Adanın sahiplerine sezonluk ücret ödeyip çiçekleri toplayan Öztürk, "Adanın özellikle ana karaya bakan tarafında kendiliğinden yetişen nergisler çok beğeniliyor. Adada yetişen 'koyun gözü' olarak bilinen nergis türü. Belirli dönemlerde bu nergisleri toplayıp, Ayvalık'ta satıyorum" dedi.Kova ve leğenlere koyduğu nergisleri ilçenin en işlek caddesi olan Talatpaşa Caddesi'nde satan Ekrem Develioğlu, "Çok beğenilen nergislerin, kimi dönem Sevgililer Günü'nde güllerin bile yerini aldığı oluyor. Demetini 5 liradan satıyoruz. Ayvalıklılar, bu çiçeğin yetiştiği dönem olan 'nergis mevsimini' sabırsızlıkla bekliyorlar. Sadece Ayvalıklılar değil dışarıdan gelen pek çok kişi de nergislerin kokusuna hayran. Çiçek Adası'ndan toplanan nergisler, sadece Ayvalık'ta satılmıyor burhaniye ve Bergama ilçelerine de gönderiliyor" diye konuştu.Sahiplerinden olduğu Çiçek Adası'nın eski adının 'Angastre' olduğunu belirten Şerif Katerinli, "Adadaki, Ayvalık ile özdeşleşen, kendiliğinden yetişen nergislerin değerlendiriliyor olmasından mutluluk duyuyoruz. Adada mis gibi nergis kokuları arasında vakit geçirmekte en keyif aldığım şeylerden biri" dedi.

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