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Ayvalık'ta gönüllü kadınlar yangınlara müdahale edecek

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde başlatılan 'gönüllü itfaiyecilik' eğitimine’ 10’u kadın 58 kişi katıldı. Meydana gelebilecek olası yangınların söndürme çalışmalarına kadınlar gönüllü olarak katılacak. Ayvalık’ta başlatılan...

GENEL 26.12.2019, 09:32
Ayvalık'ta gönüllü kadınlar yangınlara müdahale edecek
BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde başlatılan 'gönüllü itfaiyecilik' eğitimine’ 10’u kadın 58 kişi katıldı. Meydana gelebilecek olası yangınların söndürme çalışmalarına kadınlar gönüllü olarak katılacak.
Ayvalık’ta başlatılan gönüllü itfaiyecilik projesine 58 kişi başvuruda bulundu. Ayvalık İtfaiye Grup Amiri Murat Turgut, itfaiye çavuşları Ali Osman Ay, Ahmet Yalvaç ve Fırat Demir tarafından gönüllü itfaiyecilere 36 saatlik teorik eğitimin ardından, 36 saat uygulamalı eğitim veriliyor. 2 Aralık’ta başlayan ve 28 Aralık’a kadar sürecek olan programa 10’u kadın 58 gönüllü itfaiyeci katılıyor. 3 grup halinde toplam 72 saat sürecek olan eğitimin sonunda gönüllü itfaiyeci olmaya hak kazananlara belge verilecek ve meydana gelebilecek olası yangınların söndürme çalışmalarına kadınlar da gönüllü olarak katılabilecek.
Gönüllü itfaiyecilik eğitimiyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın sorumluluk alanında meydana gelebilecek yangınlara, su baskınlarına, her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda, teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahalede, ilk yardım hizmetlerinin yürütülmesinde, su altında her türlü arama ve kurtarma olaylarına müdahalede, müsabaka ve organizasyonlarda, eğitim ve tatbikatlarda gönüllü itfaiyecilerin de görev almaları amaçlanıyor.
İtfaiyecilerin yangından trafik kazasına kadar farklı olaylara müdahale yöntemlerini detaylı olarak anlattıklarını söyleyen Ayvalık İtfaiye Grup Amiri Murat Turgut, “Herhangi bir afette, deprem, trafik kazası ve yangınlarda zor bir iş üstleniyoruz. Balıkesir İlçe Grup Amirlikleri arasında en yoğun çalışan grubuz. Bu anlamda Kaymakamımız, belediye başkanımız bize çok destek veriyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Eğitime katılan ve başarılı olan gönüllü itfaiyecilerimiz, bundan böyle olası yangınlarda ve sel baskınlarında Ayvalık İtfaiyesi ile koordinasyon halinde çalışmalara katılıp, itfaiyecilere yardımcı olabilecekler” dedi
İTFAİYECİLİĞİN AMATÖR RUHU
İtfaiyecilik mevzuatından yangın yerindeki tehlikelere, araç ve malzeme bilgisinden söndürme maddeleri ve tekniklerine kadar verilen detaylı eğitime katılan 22 yaşındaki Bükre Yalvaç, “Uluslararası Ticaret ve Lojistik mezunuyum. KPSS’ye hazırlanıp itfaiyeci olmayı düşünüyorum. Babam itfaiyeci, bu mesleği bana aşkla anlattı. Doğayı, insanları ve canlıları çok seviyorum. O yüzden bu kursa katılmak istedim. Bu kursa geliyorum, ileride umarım itfaiyeci olurum. İzmir’de kadın itfaiyecileri görmüştüm, gurur duyuyorum kadınların böyle bir şey yapmasından” dedi.
Ev hanımı Sevtap Oran ise, “Oturduğum yer olan Yenimahalle’de çok yangın çıkıyor. Kendi evimin üst katı da yanmıştı. Müdahale etmek için katıldım. İlk müdahaleyi artık kendim yapmak istiyorum” diye konuştu.
Emlak ofisi olan Ayşegül Pabuççu, “ADAK üyesiyim. Gönüllü olarak başladım umarım başarılı oluruz. İnsanlara yardım etmek çok güzel bir şey” dedi.
Havva Nefise Çam da, “Dernek olarak birçok aramalara gittik. İtfaiyeye de yardımcı olabilmek için kursa katıldık. İnşallah bize ihtiyaç duyulmaz ama ihtiyaç duyulduğunda yardımcı oluruz. Gönüllü olmaktan mutluyuz” diye konuştu. 
DAHA GÜÇLÜ BİR BALIKESİR İTFAİYESİ
Daha güçlü Balıkesir İtfaiyesi hedefiyle hizmete devam ettiklerini kaydeden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz ise, şöyle konuştu:
“Gönüllü İtfaiyeci, mesleği itfaiyecilik olmayan, nüfusun az itfai olay çıkma sıklığının düşük olduğu yerleşim yerlerinde gönüllü olarak görev üstlenen, eğitim, beceri ve donanım olarak profesyonel itfaiyeci imkan ve kabiliyetlerine sahip olan, itfai olay vukuunda kendi meşguliyetini bırakıp, emir komuta zinciri içinde olaylara müdahale eden ve olay sonrası kendi meşguliyetine dönen itfaiyeciyi ifade eder. Balıkesir’de itfaiyeciliğe gönül vermek temalı 'Gönüllü İtfaiyecilik' projesine bugüne kadar ilimiz genelinde 509 vatandaşımız başvuru yaptı. Yapılan başvurular değerlendirilerek vatandaşlarımızın uygun zaman dilimleri baz alınıp hafta içi gündüz- akşam ve hafta sonu grupları oluşturuldu. Eğitimler tüm hızıyla sürmektedir. Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi olarak amacımız; afetlere karşı daha bilinçli, eğitimli ve hazırlıklı toplum oluşturmaktır. Disipline, organize, yönlendirilebilir gönüllü ekipler ile afetlere karşı daha etkin mücadele ve insanımızın cefakar ve fedakar yapısı ile itfaiye teşkilatımızın gücüne güç katmaktır” dedi. 

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