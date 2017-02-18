Ayvalık'ta Girit leblebisinin son ustası

BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'nde Sarımsaklı Plajı'nın kumu ile odun ateşinde kavurduğu Girit leblebisinin ilçedeki son ustası 74 yaşındaki Mustafa Kidir, talepteki azalmaya üzüldüğünü söyledi.

Ayvalık'ta 60 yıldan bu yana Girit leblebisi üreten Mustafa Kidir, dede mesleği leblebiciliği zor koşullara rağmen sürdürüyor. 14 yaşındayken öğrendiği işi halen devam ettiren Mustafa Kidir, eşi Kıymet Kidir'in yardımıyla sert, ancak lezzetli Girit leblebisinin Ayvalık'taki son ustası oldu. Talep hem de verimin eskiye oranla azaldığını kaydeden Kidir, "Annem, babam, dedem mübadele yıllarında Girit'ten gelmiş. Ayvalık'ta iş- güç olmayınca bu Girit leblebisini yapmaya başladılar. Babamla gezer satış yapardık. Leblebi hazırlamak işçilik istiyor, talep de eskisi gibi değil" dedi.

Kazanlara koyduğu deniz kumunu, sabah saatlerinden itibaren odun ateşinde ısıtan Kidir, 1 saat suda bekletilmiş nohutları kızgın kumlarda 3-5 dakika arasında çevirerek leblebi yapıyor. Çabuk yapıldığı düşünülse de, kazan sıcağının ellerini yakması ya da yoğun duman altında kalmasını 'Mesleğin cilvesi' olarak değerlendiren Kidir'in 170'er gramlık poşetler içinde sattığı Girit leblebisi, Ayvalık'ın lor tatlısı, tulum peyniri gibi özel lezzetleri arasında gösteriliyor. 170 gramı 5 TL'den satılan leblebinin ustalığının unutulmaya yüz tutan zanaatların başında geldiğini anlatan Kidir, Ayvalık'ta bu işi kendisinden sonra devam ettirecek kimse olmadığını dile getirdi.



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