Ayvalık'ta engelli öğrencilerin polis araçlarıyla şehir turu (2) Yeniden

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde engelli öğrenciler, 'Polis Haftası' kutlamalarına katıldı. Ellerinde dövizler taşıyan engelli öğrenciler, polis araçlarıya şehir turu attı.Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törene Zeytin Özel Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri de katıldı. Emniyet mensuplarına kırmızı karanfil veren ve törene polis yelekleri ile katılan engelli öğrenciler, ‘Halkın huzuru polisin gururudur', 'Polis iç güvenliğimizin teminatıdır' ve 'Türk Polisi Atatürk İlke ve İnkılaplarının Yılmaz Savunucusudur’ yazılı dövizler taşıdı.Rehabilitasyon merkezi öğrencileri, kortej geçişinde emniyet teşkilatı araçları ile kent merkezinde tur attı. Tören bitiminde, Cumhuriyet Meydanı'nda pilav ve lokma ikramı yapıldı.

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